Lidia Buble, la doi ani de la despărțirea de Răzvan Simion: Are gusturi rafinate

"Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate. Artista pe care o îndrăgesc cel mai mult și pe care regret că nu am cunoscut-o și auzit-o live este Laura Stoica. Este artistul meu de suflet', a spus Lidia Buble, în podcatsul "Duet Cu Alexandra".

"Într-o zi, vorbeam cu Răzvan și zic: "Simt că am obosit. Simt că nu mai am inspirație, că nu mă mai regăsesc". Mă uitam în oglindă și ziceam "cine e fata asta?". Eu, care în fiecare zi eram cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață, să fac de toate. Mi-a zis: "Ia o pauză, ce te oprește?". Mi-era frică, pentru că social media e la putere în zilele noastre. Mi-a fost teamă, dar am zis că mai presus de toate este să fiu eu bine cu mine, ca să pot să inspir oamenii cu muzică și energie bună. Revenirea mea a fost foarte apreciată. Mi-a prins bine. Nu pot decât să mă bucur", a mai declarat Lidia Buble, scrie viva.ro.

"Simțeam că mă sufoc"

"Am făcut o cură de detox de la tot ceea ce înseamnă social media. Am stat în casă, am mai gătit, am petrecut timp cu familia mea”, spunea artista în cadrul emisiunii "Vorbește lumea” de la ProTV.

Schimbarea de look i-a luat pe mulți în surprindere, însă Lidia Buble este foarte mulțumită de alegerea făcută. "Nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Simțeam că mă sufoc, nu mai puteam”, a spus Lidia Buble, adăugând: "Mă văd mai echilibrată, mai femeie, mai matură.”

Dieta cu care Lidia Buble a slăbit 15 kilograme

"Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.

"Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de sora mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista.

Lidia Buble a slăbit sănătos, iar de fiecare dată când observa că mai pune un kilogram în plus făcea tot posibilul pentru a scăpa de el. Mesele artistei sunt bazate pe fructe, salalte și pește. Vedeta încearcă să nu mai consume carne, dar nu se abține mereu de la ceva dulce.

