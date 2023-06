Lew Palter, un cunoscut actor care a jucat în Titanic, a murit la 94 de ani

Lew Palter a jucat rolul lui Isidor Strauss, unul dintre cei 1.500 de oameni care au murit după ce Titanicul a lovit un aisberg în Oceanul Atlantic.

El va fi amintit pentru scena sfâșietoare în care Isidor și soția sa Ida s-au ținut în brațe în timp ce nava se scufunda.

Andy Vermaut shares:Lew Palter, Actor in Titanic, Dead at 94: He portrayed Isidor Straus in James Cameron's blockbuster film.



Lew Palter, Actor in Titanic, Dead at 94

Scoop Harrison Thank you. https://t.co/QUG9BCqno7 pic.twitter.com/EI9GmFMtpV