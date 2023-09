Lazăr Gigel, despre miza traficului de droguri din România: Cine deține puterea?

'Antidrog cand va fi, in rest de "bine" sa fie...288.000.000 euro!



Declaratii, ingrijorari, angajamente si cam atat!



Grea nuca pentru Guvernul României, pentru premierul Marcel Ciolacu. Ajung la vorba domnului Cătălin Predoiu - Ministerul Afacerilor Interne, Romania pierduta lupta (este prea mare hora pe cca 288 milioane euro la negru si numerar).

De unde suma? Simplu 1 milion de consumatori (vorbim de droguri ieftine) ce sa zicem o "ard" pe distractie in wek. 1 mil x 30 lei (bland am fost cu costul) x 4 wek.luna x 12 luni = 288.000.000 euro.



De o luna mass media arata, explica, demonstreaza ei si? Stau si ma gandesc daca ar trebui pentru Moldova sau Ucraina (fara a dori o comparatie neaparat) sa miscam legi sa alocam resurse financiare, umane oare ar dura la fel de mult cum dureaza sa facem un sistem integrat antidrog pentru protejarea tinerilor romani? Ba sedinte, ba declaratii de presa, ba CSAT...?



Deci 288.000.000 euro numerar anual la negru (si nu, nu am calculat drogurile de lux). De aici pleaca influenta. Cine detine puterea?', a scris Lazăr Gigel, pe pagina sa de Facebook.

Lazăr Gigel, expert în prevenirea antidrog, a transmis un punct de vedere cu privire la modul în care autoritățile ar trebui să se lupte contra fenomenului drogurilor, care pare scăpat de sub control.

'Punct de vedere public exprimat!

Strategiile antidrog nu se fac sub impulsul unor evenimente tragice, politicile nationale in materie se impun cerebral si analitic pentru a produce efecte benefice societatii. Antidrog inseamna nu doar dealari si puscarie (apanajul BCCO si DIICOT), se impune o abordare multidisciplinara, sistem integrat si o resursa umana si financiara adecvata.

NU poti cere sistemului din Agenția Națională Antidrog sa aiba performanta cu 2 oameni in CPECA ( structurile teritoriale) la nivelul unui judet. CPECA trebuie sa insemne prevenire, consiliere, tratament, reinsertie a dependentilor.

Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania trebuie sa inteleaga ca necesarul este de minim 10 specialisti ( manager de programe, psihologi, medici) intr-un judet, este nevoie de o AGENTIE si nu o directie in cadrul MAI.

Asta spunem de peste 16 ani in mod repetat sunt bibliorafturi cu corespondenta de la noi atat la nivelul Administrația Prezidențială a României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania, Senatul României, Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor.

Daca este nevoie le putem face publice. Sunt din 2015 peste 114 adrese. Este momentul in care presedintele Republicii Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Cătălin Predoiu sa inteleaga responsabilitatea de care trebuie sa dea dovada, nivelul unde s-a ajuns prin ignorarea fenomenului...!

Poate acum se va intelege de ce Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România sustin ca Agentia sa functioneze in subordinea premierului... sa terminam cu frica ca dam un semnal ca suntem o tara de consum, pentru ca da, din pacate suntem.', a spus Lazăr Gigel.

