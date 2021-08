Laurenţiu Botin, despre începuturile carierei în Capitală: Mi-am dat seama că nu am loc de pupeze şi aranjamente

"Am ajuns la Bucureşti unde trebuia să fiu mai demult, ştiind că pot şi că am cu ce, că am bagajul. Şi mi-am dat seama că nu am loc, din cauză de pupeze, din cauză de aranjamente, din cauză de nu ştiu ce. Şi m-am zbătut vreo opt luni până când Rareş Aniţa, care este director de programe la B1, mi-a oferit posibilitatea să fac o emisiune de o oră, de agricultură.

Şi m-a sunat: ‚vrei?’. ‚Da, vreau!’, am deschis uşa, văd eu ce fac mai departe. Şi m-am apucat să fac... habar n-aveam. Dacă ziceai ‚ce e ăsta?’ confundam orzul cu aia... dar am zis ‚mă bag’.

Şi mi-a venit mie în cap, am zis să fiu altfel decât armata asta de roboţei de la televizor... toţi erau ca scoşi din cutie, închistaţi în nişte bariere mentale impuse de altcineva care habar nu are că ceea ce faci tu la televiziune se numeşte talk-show, spectacolul vorbelor. Trebuie să ţii omul ca să se uite la tine.

După un an cade toată povestea asta... mă rog, nu-i mai plăcea lui Oancea... asta e... În stilu-i caracteristic: ‚băi, hai vezi-ţi de treabă!’ A doua zi eram la România TV unde am stat doi ani și jumătate. Făceam emisiuni care făceau rating extraordinar, dar pur şi simplu simţeam că sunt din altă parte. După un timp, acelaşi Oancea zice: ‚aoleu, vino înapoi că nu mai pot!’ Mă duc...", a povestit, la DC News, Laurenţiu Botin.

Laurenţiu Botin, fază tare cu Nicuşor Dan: L-am urcat pe pereţi. Eu întrebam de brânză, el răspundea de lalea

"Eram la B1 şi aveam emisiune electorală, iar invitat era Nicuşor Dan, la vremea aia preşedinte USR. Să vină, să prezinte, nu ştiu ce. Îl întreb de brânză. El răspunde de lalea. Nu era cu întrebări impuse, aşa că m-am gândit că poate nu a înţeles. Aşa că am repetat întrebarea de brânză. El răspunde de altă lalea. Mi-a dat două răspunsuri diferite la o întrebare la care de fapt nu a răspuns. M-am enervat. Ceea ce nu trebuie să facă un moderator. L-am urcat pe pereţi în toată emisiunea.

Şi-au retras contractul, iar cei de la USR nu au mai venit la mine la emisiune. Ăştia de la post, pentru că ne trimiteau seara după alegeri la partide, unde crezi că m-au trimis pe mine? La USR. Şi intru eu ca o floricică, ştiau deja rezultatele, că intră în Parlament, era o atmosferă de tabără de creaţie zen. Cum am intrat pe uşă, care întorcea capul spre mine tăcea, se blocau.

Aveam senzaţia că dacă aveau laser în priviri, mă aduceai cu aspiratorul acasă", a declarat Laurenţiu Botin la DC NEWS TV.