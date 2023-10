La doar 16 ani, Raul Nica a întors toate scaunele cu o piesă rock la Vocea României. Tudor Chirilă i-a transmis un mesaj creat de Inteligența Artificială / video

Raul Nica a interpretat piesa „Blow” pe scena de la Vocea României și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune, fiind aplaudat în picioare de întreaga sală. Mai mult, Horia Brenciu a renunțat la sacou și s-a bucurat de momentul de excepție.

​„Eu am uitat să apăs pe buton. M-am întors, am ieșit din scaun, am început să dansez și am apăsat la final, dar asta nu înseamnă că m-am întors ultima. M-am întors prima, de fapt”, a spus Irina Rimes.

​„Mi-a plăcut acuratețea cu care a cântat. Ai cântat corect englezește”, a precizat Horia Brenciu.

„Mi-a plăcut că a fost crud, a fost adevărat, autentic”, a adăugat Smiley.

„Mie mi-a plăcut energia”, a spus Irina Rimes.

Tudor Chirilă a ales să îl convingă să vină în echipa lui într-un mod inedit. Juratul a venit cu un mesaj creat de Inteligența Artificială, reușind astfel să îl convingă să vină în echipa sa.

