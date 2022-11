La câteva ore de la lansare, Twitter renunță la eticheta ”official”

"I just killed it" (Tocmai am șters-o), a scris Musk pe Twitter la doar câteva ore după ce noua etichetă ”OFFICIAL” a fost adăugată în conturile guvernamentale, precum și în cele ale marilor companii și ale principalelor instituții media, potrivit The Daily Star.

Twitter începuse miercuri să implementeze insigna ”Official”, care semnalează autenticitatea și notorietatea unui cont. Dar Elon Musk vrea să integreze verificarea contului în Twitter Blue, un abonament lunar care va costa în jur de 8 dolari pe lună și va fi deschis tuturor, nu doar organizațiilor și celebrităților.

”Vă rugăm să rețineți că Twitter va face o mulțime de lucruri stupide în următoarele luni”, a scris Musk pe Twitter. ”Vom păstra ceea ce funcționează și vom schimba ceea ce nu funcționează.”

Conturi precum AFP, democrata Alexandria Ocasio-Cortez, Papa Francisc și controversatul rapper Kanye West primiseră insigna ”Oficial” înainte ca aceasta să dispară.

Lideri politici, printre care Emmanuel Macron, președintele american Joe Biden sau premierul britanic Rishi Sunak au primit o insignă ”Official Government”.

Până acum, cererile Rusiei și Chinei nu au primit vreun răspuns, însă solicitările repetate – inclusiv din partea unor personalități importante precum Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei – fac parte din eforturile acestor persoane de a folosi preluarea lui Musk ca o șansă de a reveni pe Twitter, scrie Politico.

Grupurile de extremă dreaptă din Occident l-au avertizat deja pe Musk că dacă va permite ca țările menționate mai sus să utilizeze platforma Twitter, va exista pericolul ca acestea să posteze online conținut plin de ură și potențial ilegal, fără a întâmpina vreo cenzură.

Acum, conturile de Twitter din China si Rusia au preluat același argument despre libertatea de exprimare, cerând platformei să le reintroducă, să elimine etichetele care identifică aceste conturi ca fiind legate de Beijing sau Moscova și să le permită să posteze mai liber, inclusiv pe subiecte fierbinți precum războiul din Ucraina.

Un reprezentant al Twitter nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Compania a declarat anterior că politicile sale cu privire la conținutul de ură online nu s-au schimbat de la preluarea lui Musk.

Presiunea este un test timpuriu crucial al dorinței lui Musk de a controla noua sa platformă. Temerile cresc deja că, sub conducerea sa, Twitter ar putea fi remodelat pentru a face din el un loc mai toxic pentru dezbateri politice și, potențial, chiar să incite o creștere a extremismului violent sau a interferențelor străine în democrațiile occidentale.

După ce Rusia a declanșat război în Ucraina, Uniunea Europeană a impus sancțiuni care interziceau conținutul publicațiilor rusești RT și Sputnik, o mișcare care a forțat Twitter să adopte propriile restricții, pe care le-a extins dincolo de granițele blocului de 27 de țări. Acum, personalități de rang înalt de la RT – și oficialii de la Kremlin – cer lui Musk să ridice aceste

