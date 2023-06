UPDATE 14:

Armata rusă efectuează „măsurile de luptă” necesare în orașul Voronej, din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regiunii.

Alexander Gusev a postat o scurtă actualizare pe canalul său Telegram, în urma unui lanț de videoclipuri geolocalizate care arată luptători și vehicule Wagner în mișcare de-a lungul autostrăzii M-4 care duce către orașul Voronej din sudul Rusiei.

„În cadrul operațiunii de combatere a terorismului de pe teritoriul regiunii Voronej, forțele armate ale Federației Ruse efectuează măsurile operaționale și de luptă necesare. Vă voi ține la curent pe măsură ce situația se dezvoltă”, a spus Gusev.

UPDATE 13:

O autostradă importantă din Rusia a fost întreruptă pe fondul rapoartelor despre prezența trupelor Wagner.

Șoferii de pe o autostradă importantă din sudul Rusiei au fost sfătuiți să evite traseul, pe fondul informațiilor că convoaiele de luptători Wagner o folosesc.

Avertismentul a fost postat pe Telegram de compania Avtodor, care operează autostrăzi rusești.

„Șoferi, atenție. Vă rugăm să alegeți rute în jurul M-4”, se arată în mesaj.

M-4 merge spre nord de la Rostov la Voronezh și spre Moscova.

UPDATE 12:

Liderul grupării paramilitare Wagner a afirmat că se afla sâmbătă dimineaţa în cartierul general al armatei ruse din oraşul Rostov, un centru-cheie pentru asaltul Rusiei asupra Ucrainei, şi că a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom, transmite Agerpres, care citează AFP.



Suntem în cartierul general, este 07:30 dimineaţa (04:30 GMT), a declarat Evgheni Prigojin într-o înregistrare video postată pe Telegram. Siturile militare din Rostov sunt sub control, inclusiv aerodromul, a adăugat el, în timp ce bărbaţi în uniformă mergeau în spatele său.



El a dat asigurări că avioanele militare angajate în ofensiva din Ucraina "pleacă normal" de pe aerodrom pentru a îndeplini "sarcini de luptă", afirmând că "nu există nicio problemă".

UPDATE 11: Armata ucraineană a anunţat vineri că "urmăreşte" disputa dintre liderul grupării paramilitare ruse Wagner şi înaltul comandament rus, după ce primul a acuzat armata rusă de atacuri mortale asupra bazelor sale, notează Rador. "Urmărim", a postat pe Twitter Ministerul ucrainean al Apărării, în timp ce şeful serviciilor de informaţii militare ucrainene, Kirilo Budanov, a estimat că facţiunile ruse rivale au început "să se devoreze reciproc pentru putere şi bani".

UPDATE 10:

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a cerut sâmbătă mercenarilor din grupul Wagner să nu facă o greşeală ireparabilă şi să nu execute ordinele lui Evgheni Prigojin, şeful grupului, după ce acesta a făcut apel la o revoltă armată împotriva Ministerului rus al Apărării, relatează EFE.

Facem apel la luptătorii armatei private să nu facă o greşeală ireparabilă, să înceteze orice acţiune armată împotriva poporului rus, să nu execute ordinele criminale şi trădătoare ale lui Prigojin, să ia măsuri pentru arestarea acestuia, se arată într-un comentariu al FSB, citat de Interfax.

Potrivit comunicatului, declaraţiile şi acţiunile lui Prigojin sunt de fapt un apel la declanşarea unui conflict civil armat pe teritoriul Rusiei şi reprezintă o lovitură în spate pentru militarii ruşi care luptă împotriva forţelor pro-fasciste ucrainene. Toate informaţiile răspândite pe reţelele de socializare în numele lui Evgheni Prigojin despre presupusul bombardament asupra unităţilor din spatele Wagner nu corespund realităţii şi reprezintă o provocare informativă, adaugă FSB. Serviciul a precizat că direcţia de investigaţii (...) a deschis un dosar penal legitim şi bine fundamentat împotriva lui Prigojin pentru organizarea unei rebeliuni armate, o infracţiune ce se pedepseşte de la 12 la 20 de ani de închisoare.

Prigojin a acuzat vineri armata rusă că a bombardat poziţiile companiei militare private şi a promis că îi va pedepsi pe vinovaţi. Şeful Wagner a făcut apel la forţele din subordinea Ministerului Apărării să nu opună rezistenţă, în caz contrar vor fi eliminate imediat. Suntem 25.000 şi vom afla de ce este haos în ţară, a scris Prigojin, negând că ar fi vorba de o lovitură de stat. El a susţinut că dorinţa de a pune capăt haosului care domneşte nu este o lovitură de stat, ci un marş pentru justiţie şi că operaţiunile militare nu vor fi afectate de acţiunile Wagner. Potrivit lui Prigozhin, după ce 'se vor ocupa' de cei care îi 'anihilează' pe soldaţii ruşi, luptătorii Wagner 'se vor întoarce pe front'. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin, a fost informat despre situaţia din jurul lui Prigojin şi că se iau măsuri corespunzătoare, precizează Agerpres.

UPDATE 9:

Opozantul şi omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat în exil, a cerut sâmbătă ca liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, aflat în rebeliune împotriva armatei ruse, să fie ajutat în lupta sa împotriva regimului lui Vladimir Putin, relatează AFP. Da, chiar şi diavolul ar trebui ajutat dacă ar decide să meargă împotriva acestui regim! (...) Dacă acest bandit (dl Prigojin) vrea să-l deranjeze pe celălalt (dl Putin, n.r.), nu este momentul să faci figuri, este momentul să ajuţi, a scris el pe Telegram, citat de AFP.

UPDATE 8:

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat sâmbătă că în capitala rusă se iau măsuri antiteroriste, între care controale suplimentare pe şosele, pentru a consolida securitatea, după ce gruparea Wagner a anunţat că a intrat în rebeliune împotriva Statului Major al armatei ruse, transmit AFP şi Reuters. Urmare a unor informaţii (care ne-au parvenit), în Moscova sunt în curs de desfăşurare activităţi antiteroriste cu scopul de a întări măsurile de securitate, a scris el pe serviciul de mesagerie Telegram, potrivit Agerpres.

UPDATE 7:

Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus că el şi cei 25.000 de oameni ai săi sunt gata să moară pentru 'patrie' şi ' să elibereze poporul rus' de ierarhia militară împotriva căreia a intrat în rebeliune, transmite sâmbătă AFP. 'Suntem cu toţii gata să murim, toţi cei 25.000. Şi după aceea vor mai fi 25.000. Pentru că murim pentru patrie, murim pentru poporul rus care trebuie eliberat de cei care bombardează populaţia civilă', a declarat Prigojin într-un nou mesaj audio pe Telegram.

UPDATE 6:

Guvernul regiunii Voronej din sudul Rusiei a cerut sâmbătă locuitorilor să evite autostrada nord-sud M-4 ce leagă Moscova de regiunile sudice ale ţării deoarece un convoi militar se află în mişcare pe această rută, informează Reuters. Acest anunţ survine după ce liderul mercenarilor Wagner, Serghei Prigojin, a anunţat că doreşte înlăturarea conducerii militare ruseşti de la Moscova. Guvernul a declarat pe canalul său Telegram că situaţia este sub control şi că se iau măsuri pentru a asigura siguranţa publică.

UPDATE 5:

Guvernatorul regiunii ruseşti Rostov, vecină cu Ucraina, a cerut sâmbătă devreme populaţiei să stea acasă în faţa rebeliunii grupării armate Wagner care a susţinut că a intrat în capitala acestei regiuni, transmite AFP. 'Forţele de ordine iau toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea locuitorilor din regiune. Rog pe toţi să păstreze calmul şi să nu iasă din casă decât dacă este necesar', a scris guvernatorul Vasili Golubev pe Telegram în jurul orei 01:00 GMT. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus că forţele sale au intrat din Ucraina în Rusia prin regiunea Rostov. În mesajul său, Golubev nu a spus dacă Prigojin a intrat în Rostov, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

„Ne uităm”, a transmis pe Twitter Ministerul Apărării al Ucrainei, ca răspuns la luptele interne din Federația Rusă.

„Vin vremuri tumultoase”, a spus consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o precizare privitoare la știrile din Federația Rusă.

UPDATE 4:

Acțiunile lui Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner, „vor primi o evaluare juridică adecvată în cadrul cauzei penale”, a declarat Parchetul General al Federației Ruse, potrivit presei de stat RIA Novosti.

UPDATE 3:

Canalul de știri de stat Rusia 24 a întrerupt vineri seara programul pentru a comunica un mesaj al Ministerului rus al Apărării, în care afirmațiile făcute de liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, „nu corespund realității”.

Întreruperea a venit în timpul difuzării emisiunii International Overview. Au fost anunțate următoarele lucruri:

„Întrerupem programul [...] pentru a transmite un mesaj de la Ministerul rus al Apărării: Toate mesajele și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare, atribuite lui Yevgeny Prigojin, cu privire la presupusele atacuri ale Ministerului rus al Apărării asupra taberelor din spatele PMC Wagner, nu corespund realității și au scopul de a dezinforma.”

UPDATE 2:

În urmă cu 10 minute, comandamentul militar regional din Moscova a ordonat codul FORTRES pentru întreg districtul militar MSOcow.

UPDATE 1:

Comitetul Național Antiterorism al Rusiei a cerut vineri ca Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, să oprească „acțiunile ilegale” și a declarat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a început o anchetă de revoltă în legătură cu declarațiile sale recente, scrie TASS.

„Declarațiile care sunt răspândite în numele lui Evgheni Prigojin sunt absolut nefondate. În legătură cu aceste declarații, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a început o anchetă cu privire la un apel la o revoltă armată. Cerem ca acțiunile ilegale să fie oprite imediat", a spus comisia într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri mai devreme că președintele rus Vladimir Putin este conștient de situația care se desfășoară în jurul lui Prigojin și că sunt luate măsurile necesare.

Ministerul rus al Apărării a declarat vineri mai devreme că rapoartele care circulă pe rețelele de socializare care susțin că Forțele Armate Ruse au lansat o lovitură în „taberele PMC Wagner” sunt false. Ministerul a mai spus că forțele ruse continuă să efectueze misiuni de luptă pe linia de angajare cu forțele ucrainene.

Reamintim că șeful grupului militar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat vineri conducerea militară rusă că a lovit o tabără militară Wagner și a ucis o „cantitate imensă” din forțele sale.

Wagner channels just published a video claiming russian MOD forces just attacked their training camp with missiles. https://t.co/76YPQhjYB8 pic.twitter.com/OyaLxU7a5g