Kovesi vrea mai multă putere în UE: O grupare de elită care să opereze internaţional, prin intermediul EPPO. Se poate întâmpla mâine

"Pe 23 mai s-au împlinit 30 de ani de la asasinarea lui Giovanni Falcone, în Palermo. Multe s-au spus şi s-au scris despre acest procuror extraordinar şi curajos, a devenit un simbol pentru mulţi judecători, poliţişti, jurnalişti şi activişti care nu s-au lăsat cuprinşi de frică în lupta contra crimei organizate.

Pentru mine, asta a fost o ocazie de aducere aminte a ceea ce se întâmplă atunci când organizaţiile criminale nu sunt combătute cu determinare. Dacă nu le contracarăm eficient, cresc şi nu doar că otrăvesc comunităţile locale, ci pun stăpânire pe state întregi. Puterea lor este egală cu profiturile pe care le permitem să le aibă.

De aceea, analizând responsabilităţile EPPO, mai ales în ceea ce priveşte fraudele cu TVA internaţionale, este clar că principalii noştri adversari sunt grupurile criminale organizate. Diferenţa între ceea ce autorităţile financiare din UE ar trebui să colecteze şi ceea ce colectează este de peste 130 miliarde de euro. Dintre aceştia, probabil între 30 şi 60 de milioane de euro sunt rezultatul fraudei. Sunt bani care ar trebui să intre în bugetele statelor membre, dar care au fost furaţi pur şi simplu. Dacă aş fi şef la Trezorerie, cifrele astea m-ar ţine trează. Mai ales având în vedere inflaţia actuală din statele membre", a scris Laura Codruţa Kovesi într-un editorial pentru Die Welt.

"Suntem singurii capabili"

"Lecţia principală învăţată în primul an de activitate al EPPI este că trebuie să îmbunătăţim capacitatea de detectare a fraudelor din UE. Odată ce EPPO primeşte rapoarte întocmite corect, vom vedea şi îmbunătăţiri. Cel mai bun exemplu este operaţiunea "Platinum Rush". În iulie 2019, autorităţile germane au deschis o investigaţie privind fraude cu TVA. Când EPPO a intervenit, în 2021, investigaţia s-a extins la alte trei state membre, am identificat noi suspecţi, iar în noiembrie 2021 am făcut primele arestări şi am confiscat bunuri de 3 milioane de euro. La cinci luni distanţă, am întocmit o listă cu 30 de suspecţi, avem primele condamnări finale, confiscări. Alţi suspecţi aşteaptă procesul.

Suntem un accelerator remarcabil şi suntem singurii capabili să eradicăm gruparea criminală organizată descoperită în spatele sistemului. Nu mai gândiţi naţional sau internaţional, e timpul să gândim funcţional. Nimeni nu se află într-o poziţie mai bună decât EPPO pentru a investiga toate ramificaţiile posibile ale unui caz care depăşeşte graniţele unei ţări. Accesul nostru imediat la toate informaţiile din cazurile înregistrate în statele membre ne permite să facem imediat conexiuni şi să găsim bunuri şi active greu de detectat altfel", a mai punctat procurorul şef.

Mai multă putere. "O grupare de elită care să opereze internaţional"

"Fac apel la toate autorităţile naţionale competente să adopte cele mai bune legi şi să creeze unităţi specializate cu investigatori pe probleme financiare, de taxe şi vamale pentru a ne ajuta în investigaţiile noastre. Propun formarea unei grupări de elită formată din investigatori de fraudă financiară în UE, care să opereze internaţional prin intermediul EPPO. Nu trebuie schimbate legi pentru asta, este pur şi simplu o decizie organizaţională care trebuie luată de autorităţile competente. Se poate întâmpla chiar mâine", a concluzionat Kovesi.

