Data actualizării: 16:06 06 Oct 2025 | Data publicării: 15:21 06 Oct 2025

Kelemen Hunor: PSD şi PNL se înţeleg perfect
Autor: Doinița Manic

kelemen-hunor_08100200 FOTO: Agerpres
 

"Coaliţia este extrem de stabilă", susține Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că actuala coaliţie de guvernare este "extrem de stabilă", iar PSD şi PNL "se înţeleg perfect", astfel că nu există riscul ca social-democraţii să plece din Guvern.

"Coaliţia este extrem de stabilă, nu trebuie să fie nimeni îngrijorat. Eu am văzut, săptămâna trecută, când am discutat despre rectificare, PSD şi PNL se înţeleg perfect. Când a fost vorba de a tăia de la investiţii, ei s-au înţeles perfect şi degeaba spuneam eu un alt lucru şi Fritz mă susţinea, dacă cele două partide iau decizii, atunci noi putem să avem dreptate, cum au şi recunoscut, dar, sigur, lucrurile nu se vor schimba. Şi aici, la rectificare, din păcate, acele investiţii care susţin economia şi firmele româneşti nu au fost susţinute de colegii noştri", a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, liderul UDMR.

El a adăugat că, uneori, mai apar dispute între PSD şi PNL, însă sunt "doar suprafaţa", relatează Agerpres.

"Dacă mai apar dispute, conflicte, polemici, nu trebuie să vă îngrijoreze, fiindcă e doar suprafaţa", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Nu pleacă PSD de la guvernare, staţi liniştiţi



Totodată, Kelemen Hunor a declarat că îl susţine pe Ilie Bolojan, la fel şi PSD, pentru că "e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut".

"Nu pleacă PSD de la guvernare, staţi liniştiţi. Îl susţinem cu toţii pe Bolojan, eu ştiu că e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut, de aceea îl susţin şi PSD nu pleacă de la guvernare. PSD şi PNL se înţeleg perfect. Sunt discuţii, fiecare pe anumite argumente şi mesaj spre anumită zonă, dar nu vor pleca, nu am nicio îndoială. PSD va prelua guvernarea în aprilie 2027, de ce să plece de la guvernare? Atunci cum va prelua guvernarea în 2027, cine? Sigur că fiecare face politică, dar nu am nicio emoţie în ceea ce priveşte stabilitatea guvernului", a declarat preşedintele UDMR.

În plus, el a mai spus, pe de altă parte, că există riscul ca extremismul să mai crească până în 2028, dacă toate partidele care formează acum coaliţia rămân la guvernare.

"De aceea, eu insist asupra unei guvernări juste şi cu măsuri care elimină privilegiile pe de o parte, risipa pe de altă parte, şi stimulează economia, ca să avem o creştere economică pe termen mediu", a mai declarat Kelemen Hunor.

