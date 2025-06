Terapia de cuplu USR - PSD, o fumigenă? Hunor neagă că ar fi spus așa ceva. Nici Rafila nu a auzit

Vezi și - Informațiile pe care Ghinea nu vrea să le vadă, în scandalul cu ministrul Rafila. Cum provoacă haos fostul ministru USR la Cotroceni

Kelemen Hunor a fost întrebat, joi, la Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Radu Tudor, despre declarația acestuia citată pe surse zilele trecute, cu privire la PSD și USR care au nevoie de ”terapie de cuplu”. Președintele UDMR a spus că acest episod nu s-ar fi desfășurat în acest mod și ”nici măcar nu a zis el” declarația respectivă.

Atunci a spus cineva de la USR că "are dreptate Hunor, avem nevoie de această terapie de cuplu"...

"Era o discuţie mai aprinsă. Şi unii au vrut să-i oprească pe colegii care aveau această polemică. Şi eu am zis, la un moment dat, că nu trebuie opriţi, fiindcă sunt multe lucruri care trebuie discutate, trebuie spuse, sunt animozităţi, nu sunt eu psihoterapeut de grup, dar lăsaţi-i să vorbească, altfel, toate conflictele le ducem mai departe, toate neînţelegerile le ducem mai departe. Şi atunci a spus cineva de la USR că "are dreptate Hunor, avem nevoie de această terapie de cuplu". Nici măcar nu eu am zis. Şi cineva a dat pe surse greşit şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, nu a fost nici cu rea-voinţă, nu a fost nici cu ironie, pur şi simplu era o dispută aprinsă, da, asta trebuie să recunosc", a declarat Kelemen Hunor.



"Când oamenii trebuie să spună anumite lucruri într-o relaţie, chiar politică, trebuie să-i laşi să spună. Asta nu înseamnă că nu se poate găsi o soluţie, dar prima dată trebuie spus ce e de spus. (...) După aceea, apar în situaţii mult mai delicate, la o şedinţă de guvern, într-o altă împrejurare. Şi atunci spui: "Dacă am fi discutat când era momentul, poate găseam o soluţie"", a menționat Kelemen Hunor, joi seară.

De unde ar fi început conflictul cu ”terapia de cuplu”

”Terapia de cuplu”, care s-a vehiculat în spațiul public că ar fi necesară între partidele ce negociază viitorul țării, la Palatul Cotroceni, ar fi început de la un conflict între Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, din partea USR, și Alexandru Rafila, ministru al Sănătății, din partea PSD.

Cristian Ghinea ar fi supărat că el, când a scris PNRR, ar fi reușit să obțină finanțare pentru 24 de spitale, 1,5 mld. de euro, iar acum Comisia Europeană ar fi dat în scris că doar un spital poate fi gata, iar restul trebuie scoase. În plus, a susținut că ministru Rafila i-ar fi lansat acuzații pentru care ar urma să-l dea în judecată.

Alexandru Rafila a negat discuțiile tensionate, însă și că l-a acuzat în vreun fel pe fostul ministru, precizând, însă: ”Cu domnul Ghinea nu am avut nicio discuţie tensionată. Dânsul are de obicei discuţii tensionate. Cred că nu a înţeles. Dânsul înţelege foarte greu, în general, când vorbeşte altcineva” a declarat ministrul, la Palatul Victoria, presei.

Ceea ce nu spune Cristian Ghinea sunt rezultatele Ministerului Sănătății, preferând să-și laude propriile idei introduse în PNRR sau să renunțe la ele, când alții le susțin, oricum ar fi, invers față de majoritatea celor de la negocieri, pentru a genera conflicte și, probabil, pentru a motiva astfel că USR nu intră la guvernare. Vezi continuarea aici!

