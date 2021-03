Kelemen Hunor anunță legea minorității. Guvernul are în program scăderea pragului de 20% pentru utilizarea limbii maghiare

Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat că în programul de guvernare există prevederi referitoare la adoptarea unei legi a minorităţilor şi la scăderea pragului sub care limba maghiară poate fi folosită în relaţia cu autorităţile publice, cel prezent de 20% din populaţia unei localităţi, fiind "prea mare".

Preşedintele UDMR a adăugat că nu a fost încă discutat în Coaliţie "conţinutul" niciuneia dintre aceste subiecte.



"În programul de guvernare, există un capitol pentru minorităţi şi multe prevederi în alte capitole - învăţământ, cultură şi aşa mai departe - şi se spune acolo un lucru: 'se va adopta Legea minoritarilor naţionale aşa cum prevede Constituţia Romaniei' - ceea ce nu s-a întâmplat până azi.(...) Aşa scrie în programul de guvernare şi aşa scrie în Constituţie. Şi a fost asumat de Coaliţie că vom face acest lucru. Despre conţinut nu am discutat, despre cum va arăta (...) şi vom discuta la momentul potrivit, nu înainte şi nu prin televiziune", a spus Kelemen, duminică, la Prima TV.



Referitor la modificarea pragului de 20% din populaţia unei localităţi pentru ca minoritatea maghiară să poată folosi limbii maghiare în relaţia cu autorităţile, Kelemen a spus că este prevăzut în programul de guvernare, însă nu poate da acum un termen când va trebui să se întâmple.



"Asta este în Codul administrativ. Nu este în această lege. Se poate relua, se poate rediscuta, dar în Codul administrativ este prevăzut. Exista o recomandare mai veche în care Romaniei i se recomanda să reducă acest prag. Pragul de 20% e mult prea mare în relaţia cu autorităţile.(...) Şi poate că undeva la 15% se poate ajunge la un consens, dar este prematur să discutam orice cifră şi orice alt lucru despre acest proiect, fiindcă nu am discutat în Coaliţie, nici măcar în UDMR nu am discutat. În programul de guvernare e prevăzut acest lucru şi sigur că va fi şi o dezbatere publică. Nu pot să vă dau în acest moment un termen. Noi ne pregătim să guvernăm patru ani de zile şi acest lucru este prevăzut în programul de guvernare", a mai afirmat liderul UDMR.