Justin Trudeau îi dă replica lui Trump: Nu există nicio șansă să devină parte a SUA

Justin Trudeau, premierul demisionar al Canadei, a precizat, marți, că este exclusă posibilitatea ca țara sa să devină parte din SUA, așa cum a sugerat Donald Trump, președintele ales al SUA, după ce și-a anunțat demisia din funcția de premier, respectiv de șef al Partidului Liberal.

”Nu există nicio șansă ca țara sa, Canada, să devină parte a Statelor Unite. Lucrătorii și comunitățile din ambele noastre țări beneficiază de faptul că suntem cel mai mare partener comercial și de securitate”, a scris Justin Trudeau pe rețele sociale, unde au fost zeci de mii de reacții, atât din partea canadienilor, cât și a americanilor.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.