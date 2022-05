Jurnalul unui băiat de 8 ani din Mariupol a fost publicat online: Am o rană pe spate, am pielea sfâșiată

Paginile de jurnal, publicate de presa locală ucraineană, prezintă viața unui copil de 8 ani care trăia în Mariupol cu mama și sora sa de 15 ani. Conform însemnărilor băiețelului, familia sa a fost rănită în timpul bombardamentelor.

Jurnalul începe cu următoarele cuvinte: ”Nu am avut coșmaruri astăzi. Am dormit bine, m-am trezit și am zâmbit".

Însă, câteva pagini mai departe, băiatul scrie că bunicul său a murit. O imagine grea și cruntă pentru un copil. Deși durerea provocată din cauza pierderii bunicului său a fost un eveniment marcant, următoarea însemnare sfășie inimile tuturor. Băiețelul descrie rănile pe care le-a suferit el și familia sa.

”Am o rană pe spate, am pielea sfâșiată. Sora mea are și ea o rană la cap. Mama mea are carne sfâșiată pe braț și o gaură în cap”, a scris băiatul.

Drama copiilor ucraineni: gândurile unui băiat au înduioșat o lume întreagă

În ciuda temerilor din jurul său, băiatul nu-și pierde optimismul. El scrie că are o nouă prietenă și visează să își sărbătorească ziua de naștere.

Imaginația specifică vârstei și inocența încă nu l-au părăsit. Acesta a desenat o masă festivă cu un tort și invitați care îl salută. Băiatul înfățișează, de asemenea, bombardarea orașului Mariupol de către un tanc și un avion. Desenează oameni cu arme, morți și case în flăcări.

”Bunica mea Galya, doi câini și orașul în care m-am născut, Mariupol, au murit", a scris pe ultima pagină a jurnalului, copilul.

Comentariile spun că numele băiatului este probabil Egorka. Soarta copilului și a familiei sale este momentan necunoscută.

Rusia organizează tabere "de filtrare" pe teritoriul Ucrainei, lângă Mariupol

O imagine din satelit, surprinsă de firma americană Maxar Technologies, arată că forţele ruseşti au început construcţia unei tabere temporare în satul Bezimenne, aproape de Mariupol. Potrivit martorilor de la faţa locului, ucrainenii care ajung acolo sunt fotografiaţi, forţaţi să îşi predea telefoanele şi documentele şi apoi supuşi interogatoriilor, înainte de a fi deportaţi în Rusia.

Kremlinul spune că acei oameni sunt refugiaţi, iar Rossiyskaya Gazeta afirmă că aproximativ 5000 de civili au trecut prin tabăra de la Bezimenne. Scopul ar fi "prevenirea naţionaliştilor ucraineni să intre în Rusia".

Potrivit ONU, deportarea sau transferul unor oameni dintr-un teritoriu ocupat constituie crimă de război. Rusia insistă, însă, că relocarea civililor de către forţele armate este voluntară.

