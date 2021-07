Jucător important din industria auto oferă soluția pentru offroad extrem

„Noul camion este creat pentru a efectua misiuni off-road extreme, cu o masă totală a autovehiculului de 41 de tone, ceea ce îl face adaptat condițiilor din România. Fiind dotat cu HI-TRACTION, soluții avansate de inginerie și tehnologie, IVECO T-WAY oferă o performanță ridicată în cele mai solicitante aplicații off-road și în medii ostile. Este cel mai fiabil și productiv camion de mare tonaj pentru șantiere”, a declarat Andrei Gagea, Directorul General IVECO România.

Conform unui comunicat de presă emis de INSSE, volumul lucrărilor de construcţii a crescut în luna aprilie 2021 faţă de luna precedentă ca serie brută cu 14,5% și cu 15,4%, față de aceeași lună de referință a anului precedent. În acest context, companiile de profil caută parteneri de încredere în industria auto care să le ofere soluții cât mai performante și care să le optimizeze costurile interne. IVECO România a analizat această nevoie a pieței și a organizat evenimentele în trei locații inedite, unde sectorul construcțiilor este în plină expansiune.

IVECO T-WAY are cea mai bună conectivitate în clasa sa, fiind un punct de reper al gamei WAY, prin Connectivity Box standard. Sistemul de conectivitate oferă telediagnosticare și mentenanță predictivă. Acesta le permite managerilor de flote să monitorizeze de la distanță performanța fiecărui vehicul, în orice moment, pentru un maximum de eficiență. Portofoliul serviciilor de conectivitate IVECO ON, aflat în continuă extindere, se concentrează pe maximizarea productivității clienților și pe durabilitatea vehiculului, precum și pe minimizarea timpilor neplanificați de imobilizare a vehiculului.

„Camionul are cele mai avansate funcții ale gamei IVECO WAY, pentru a asigura un mediu extrem de confortabil, silențiozitate și siguranță. Conectivitatea avansată oferă o gamă de servicii pentru a face mai ușoară viața șoferului și pentru a maximiza durata de funcționare a autovehiculului”, a concluzionat Andrei Gagea, Directorul General IVECO România.

Printre participanții la evenimente au fost factori de decizie din cadrul companiilor din construcții, precum și reprezentanți din media de specialitate. Obiectivul evenimentului a fost acela de a facilita accesul la o experiență mai aproape de realitate a companiilor din domeniul vizat, dar și a pasionaților de off-road. Pentru ca experiența să fie una inedită și unică, toate camioanele au fost încărcate cu materiale de construcții, pentru a efectua testele în condiții cât mai apropiate de exploatarea reală.