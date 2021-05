Jaguarii ar urma să repopuleze două state americane unde ar supraviețui cel puțin 100 de ani

Conform The Guardian, felinele cu pete au dispărut din această zonă din cauza schimbărilor de habitat și vânării extensive, spune un studiu. Oamenii de știință și alți activiști de mediu vor să readucă în SUA a treia cea mai mare felină din lume, după tigri și lei. Statele Arizona și New Mexico ar urma să fie destinațiile carnivorelor, se arată într-un studiu publicat în jurnalul Conservation Science and Practice.

Autorii consideră că readucerea jaguarilor ar aduce beneficii localnicilor, dar ar fi și o „moștenire culturală și naturală” a statelor despre care vorbim. „Vedem readucerea jaguarului în munții din Arizona și New Mexico drept esențială pentru conservare speciei, restaurarea ecosistemului și resălbăticirea zonei”, se arată în studiu.

Zona are mai bine de 80.000 kilometri pătrați

Cercetătorii sunt de părere că o zonă de mai bine de 82.361,6 kilometri pătrați ar putea găzdui aproximativ 90 – 150 de jaguari adulți, populație ce ar putea fi viabilă vreme de cel puțin 100 de ani. Ultimul jaguar din regiune a fost vânat în 1964, potrivit studiului. Uciderea acestor animale este ilegală atât la nivel de stat, cât și la nivel federal.

Jaguarii sunt regăsiți cel mai des în America de Sud, în Bazinul Amazonian, chiar dacă există populații, dar mai restrânse, și în America Centrală. În 2019, Serviciul american pentru pescuit și animale sălbatice a venit cu un plan de recuperare pentru jaguari, dar acesta nu includea zonele menționate în studiul de față.

De ce sunt cele două state, Arizona și New Mexico, un potențial habitat?

Zona propusă este un posibil habitat favorabil jaguarilor fiindcă există multe surse de apă și o abundență de pradă. Aceste mari feline vânează atât pești, cât și broaște țestoase sau caimani. Zona propusă de studiu este în plus liberă de umanitate, ținând cont că aproximativ 1% are utilizări urbane, conține terenuri de agricultură sau are terenuri de păscut.