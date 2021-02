Jador a început să URLE. Plâns ISTERIC în DIRECT: Ce PROST sunt! Cel mai RATAT om!

Survivor România 2021 a adus duminică seara o mulțime de surprize pentru faimoşi, care au câştigat jocul de comunicare. Aceștia au primit mesaje de acasă, cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.

Deși este un bărbat singur, și Jador a primit o surpriză din partea fostei iubite, iar mesajul ei l-a făcut să urle de durere, spunând că a regretat că a catalogat-o greșit.

Vezi și: Bancul preferat al lui Ceaușescu. Mitică Dragomir: Se tăvălea pe jos! Tremurau toți, le era FRICĂ. Îmi făceau semne să tac!

Jador a izbucnit în plâns isteric

"O, Doamne, ce prost sunt! Ce prost sunt! Sunt cel mai prost om! Cel mai ratat! (...)

Am plâns așa cu patos pentru că-ți dai seama ce prost ești

Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla", a spus Jador.

Scrisoarea iubitei lui Jador

"Ionuț, pentru început, vreau să îți spun că sunt cea mai mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă pe trasee și de modul în care te descurci în competiție. Toți de acasă sunt bine și sunt alături de tine și sper să rămâni același om cu sufletul bun de care eu m-am îndrăgostit și pe care îl cunosc cel mai bine.

Știm amândoi care este situația dintre noi și în ce relații am rămas când ai plecat la Survivor, dar dincolo de toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna. Ai grijă de tine și stai acolo cât poți rezista tu. Te îmbrățișez cu dor, prietena ta de suflet", i-a transmis Georgiana Elisei lui Jador.