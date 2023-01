ITP-ul pentru maşinile noi, o dată la fiecare 4 ani. Avertisment: Maşinile vor deveni capcane ale morţii

Mii de maşini ar deveni adevărate capcane ale morţii pe roţi, avertizează specialiştii britanici din domeniul auto, după ce Guvernul a anunţat că intenţionează să modifice obligativitatea realizării inspecţiei tehnice periodice, de la un an până la patru ani.

În Marea Britanie, ITP-ul se realizează acum anual pentru maşinile mai vechi, în timp ce pentru cele noi se realizează la fiecare trei ani. Ministerul Transporturilor vrea, însă, să modifice această prevedere, astfel încât maşinile noi să meargă la ITP (denumit în Marea Britanie drept MOT) la fiecare patru ani, în timp ce maşinile mai vechi să ajungă la inspecţie la doi ani.

Specialiştii din domeniul auto spun, însă, că aceste modificări ar duce la mai multe morţi pe şosea. Principala grijă este că mii de maşini, dubiţe şi motociclete ar putea circula pe drumurile publice fără cauciucuri şi frâne care să îndeplinească cerinţele legale.

De asemenea, service-urile specializate pentru astfel de inspecţii anunţă că ar putea suferi pierderi financiare majore, de aproximativ 123,6 milioane de lire sterline pe an.

Guvernul spune că maşinile sunt mai bune tehnologic, şoferii nu sunt de acord

Departamentul pentru Transporturi din cadrul Guvernului britanic afirmă că tehnologiile avansate, folosite pe maşini electrice şi nu numai, cum ar fi asistenţa la schimbarea benzilor de circulaţiei, asistenţa la frânare şi altele, arată că Inspecţia Tehnică Periodică nu mai este necesară la perioade scurte de timp. De asemenea, afirmă Departamentul, şoferii vor economisi sume importante de bani în urma acestor modificări.

Cu toate astea, chiar grupurile care reprezintă şoferii spun că regula este una proastă.

"Dacă ITP-ul va fi realizat la doi ani pentru maşinile vechi, înseamnă că am putea avea mai multe capcane ale morţii pe roţi pe drumuri, pentru că nu vor mai fi verificate. În doi ani, dacă eşti un şofer care face 50.000 km pe an, e foarte posibil să ai cauciucuri foarte uzate şi să rămâi fără frâne. De asta e bună Inspecţia Periodică. Şi o maşină nouă poate rămâne fără cauciucuri conforme în al treilea an. ITP-ul nu e un lucru pe care e bine să îl ai, este crucial pentru siguranţa rutieră. Deşi multe maşini vor fi, probabil, în regulă, vor fi şi maşini cu mulţi kilometri care, dacă nu sunt îngrijite, pot provoca adevărate tragedii", a explicat Edmung King, preşedintele AA (Autoritatea Auto din Marea Britanie) pentru Daily Mail.

Şi şeful departamentului de Politici Rutiere, Nicholas Lyes, a făcut declaraţii pe acest subiect.

"Nu ne opunem pentru amânarea ITP-ului în cazul maşinilor noi, dar credem că maşinile cu mulţi kilometri ar trebui testate mai des. Dacă Guvernul vrea să îmbunătăţească regulamentele, acum este timpul pentru a lua în calcul cât de mult se merge cu o maşină, nu doar numărul anilor de când se află în circulaţie. Suntem dezamăgiţi de faptul că Guvernul vrea să crească timpul între inspecţiile periodice. Cercetările noastre arată clar că şoferii nu sunt de acord cu asta şi consideră că este o idee periculoasă", a spus el.

