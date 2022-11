Isabela, soția lui Daniel Onoriu: Când mă jignea și ștergea cu mine peste tot, nu mai eram eu? Nu pot ierta la nesfârșit

"După cum știți, eu am fost 4 luni la terapie intensivă și 55 de zile în comă! Soția mea a făcut atunci din mașină pat și a stat în fata spitalului toată perioada aceasta! Ea a avut grjiă de mine ca nimeni altcineva și îi mulțumesc pentru că a fost îngerul meu păzitor! S-a ocupat și de vânzarea unei case în acest timp și a plătit o echipă de meseriași să facă alta! Eu am ieșit din spital și în fiecare zi, timp de câteva luni, mă îngrijea cu medicamente, mi-a făcut baie în duș, eu eram în scaun cu rotile.

Eu personal i-am spus că vreau să divorțăm, așa că a acceptat și s-a mutat la tatăl meu, care locuiește cu soția lui! Printre altele, tatăl meu a ajutat-o să își ia un apartament cu chirie, iar eu am vorbit atât de urât despre ea pe Facebook, dar și la TV sau prin ziare! Ne-am plimbat în toată lumea împreună cu fiul meu, Costi, și am avut șase ani minunați! Au fost câteva zile în care ne-am certat, dar în marea majoritate a fost o soție fidelă, harnică și muncitoare, iar eu în loc să-i mulțumesc i-am cerut să divorțăm! Eu am fost cel rău care a greșit, iar ea nu mi-a greșit cu nimic!”, a spus Daniel Onoriu pentru Click!.

"Când mă jignea și ștergea cu mine peste tot, nu mai eram eu?"

"Doamne ferește cu regretele lui! Dar când mă jignea și ștergea cu mine peste tot nu mai eram eu? Sunt un om! Nu pot ierta la nesfârșit, doar Dumnezeu poate acest lucru. Niciodată în viața mea nu o să ne mai împăcam! Este punct! Relația noastră s-a terminat fix acum două luni!

El și-a făcut altă relație, să nu uităm acest lucru, a cântat-o și pe respectiva persoană peste tot, parcă era marea lui iubire. Ce să regrete acum, pe bune? Viața merge mai departe. Eu l-am blocat peste tot și el mă sună încontinuu cu număr necunoscut! Nu există timp pentru regrete! Este prea târziu acum pentru tot”, a declarat Isabela Onoriu, pentru Click!.

"Am fost părăsit! Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar. Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea (de Isabela), oferindu-i tot ce își dorește când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită. E una din cele mai frumoase femei din viață mea, cea mai curată, cea mai harnică! Nu a fost să fie, eu m-am străduit, dar fără niciun rezultat.

Edit: Încă ceva, am fost la Câmpulung Muscel, Sibiu, Baia Mare și m-a lăsat singur. Nu îmi susține pasiunea în care am invesit bani și am făcut performanță, dar pentru care am și suferit ca nimeni altul. De ce? DA! M-a îngrijit în spital ca nimeni alta, dormea în mașină, nu mai intra în casă pentru că mă vedea. M-a spălat în baie când eram în scaun cu rotile, m-a îngrijit!", a scris Daniel Onoriu, atunci, pe Facebook.

