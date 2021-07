Irinel Popescu a primit Marele Premiu al Galei Elitelor Medicale pentru întreaga activitate

Ediția 2021 a Galei Elitelor Medicale s-a desfășurat în acest an în Maramureș. Profesorul Irinel Popescu a fost onorat cu Marele Premiu al galei, pentru întreaga sa activitate.

Președinte al Academiei de Științe Medicale între 2011-2019, profesorul Irinel Popescu a realizat primul transplant hepatic în România, și a demarat programul de chirurgie robotică în țara noastră.

Premiat pentru întreaga sa activitate de peste 40 de ani în medicina românească, prof. univ. dr. Irinel Popescu a adus un omagiu Școlii românești de chirurgie și a menționat mentorii care l-au format.

“Aș vrea să omagiez instituția pe care o reprezint, Institutul Clinic Fundeni, în care lucrez de peste 40 de ani și datorită căreia, împreună cu echipe medicale multidisciplinare, am obținut multe realizări. În mod particular, în acest an în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea profesorului Dan Setlacec, aș vrea să aduc un omagiu acestui uriaș chirurg, mentor și șef de școală, omul care m-a format pe mine și pe mulți alții, generații întregi de chirurgi”, a spus prof. univ. Dr. Irinel Popescu.

Profesorul Irinel Popescu a adăugat că are convingerea că, indiferent de greutăți și vicisitudini, medicii își vor face întotdeauna datoria fața de oamenii aflați în suferință și față de români, în general.

Aflată la cea de-a V-a ediție, Gala Elitelor Medicale și-a desemnat în acest an câștigătorii din rândul celor mai renumiți reprezentanți ai sistemului sanitar, public și privat, care au fost premiați pentru rezultatele de excepție obținute și pentru serviciile oferite în domeniul medical. Printre câștigători se numără prof. Dr. Alina Daniela Tănase, director medical al Institutului Clinic Fundeni, care a primit Premiul pentru Performanță și Inovație în Domeniul Medical, Spitalul Clinic ″Dr. C.I. Parhon″, Compartimentul de Transplant Renal al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare .