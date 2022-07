Irina Loghin, călcată de hoţi: "De-atunci, nu mai merg la mare cu ele. Le ţin sub cheie"

Interpreta de muzică populară Irina Loghin e mai precaută ca oricând. După întâmplarea nefericită de la mare, vedeta a ajuns să-şi ţină ce are mai de preţ... sub cheie.

În vârstă de 83 de ani, artista recunoaşte că nu mai poartă, în ultima vreme, costumele sale populare vechi. A luat această decizie după ce i s-a furat un costum valoros din camera de hotel de la mare. De atunci, le ține „sub cheie”, spune ea. „Mi s-a furat de la mare, din hotel, un costum frumos, vechi, autentic. De atunci le țin sub cheie, nu le mai port pe acestea”, a declarat Irina Loghin pentru Fanatik.

Irina Loghin are o colecţie impresionantă de costume tradiționale, estimată la peste de 100.000 de euro. După experienţa nefericită de pe litoral, aceasta a renunțat să mai poarte straiele tradiționale de valoare. Artista consideră că cea mai mare avere a sa sunt costumele populare autentice, pe care nu le mai poartă la evenimente și preferă să le țină încuiate. În schimb, urcă pe scenă purtând mai mult costume și rochițe stilizate.

Cât cere Irina Loghin pentru un eveniment privat

Irina Loghin este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Chiar dacă, în urmă cu câteva zile, în cadrul unui interviu, artista spunea faptul că nu mai este la fel de cerută pentru evenimentele private, cum era pe vremuri, aceasta are, în continuare, multe evenimente de onorat.

Însă, cei care-şi doresc să o aibă pe „Regina muzicii populare” la nuntă sau la botez trebuie să știe că suma de bani pe care o cere aceasta nu este chiar mică și nici nu va cânta toată noaptea. Așadar, potrivit playtech.ro, pentru o oră de moment artistic, Irina Loghin cere suma de 1.500 de euro.

Nu mănâncă orice: "Mezelurile, crimă pentru ficat"

Chiar şi la vârsta înaintată pe care o are, artista are un corp de invidiat, însă doar datorită faptului că are mereu grijă la ce pune în farfurie și nu mănâncă orice. Irina Loghin are chiar şi câteva sfaturi pentru gospodine, atunci când vine vorba despre prepararea bucatelor. „Pentru toate gospodinele, în general, este așa de simplu să gătești o mâncare. Ai tăiat ceapa, cât mai multă, pentru că se știe că ceapa dă gustul oricărei mâncări. Ceapa dă dulceață, parfum, miros, tot. De ce pui ceapa în ulei, chiar dacă ai călit-o? Pune-o direct în tigaie, pică puțină apă, pune capacul peste ea, las-o să se cristalizeze bine acolo și pe urmă pui uleiul rece, că nu se mai încinge și atunci este o mâncare sănătoasă. Trebuie să avem atenție la toate, în primul rând mezelurile, care sunt otravă, groaznice pentru organism, mai ales dimineața. Majoritatea mănâncă afumături, care sunt înfiorătoare, crimă pentru ficat și stomac. Și mulți nu își dau seama că trebuie să simtă și viața sănătoasă, nu doar fumul”, a mai spus artista, într-un interviu pentru click.ro. Totodată, se știe că interpreta de muzică populară este vegetariană de mai bine de 30 de ani, iar carnea a fost eliminată total din alimentație.

