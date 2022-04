Irina Fodor, totul din culisele Asia Express: Urmăm același traseu precum concurenții

Chiar dacă a trăit extrem de multe experiențe până acum, prezentatoarea TV cataloghează competiția "Asia Express" ca fiind unică.

"Suntem o echipă mixtă de români și străini, din foarte multe țări: Argentina, Spania, Anglia, Franța și toată echipa aceasta de aproximativ 150 de oameni este în mișcare continuă. În fiecare zi, noi ne îndreptăm spre o altă locație, decât cea în care am fost cu o seară înainte.

Rolul meu este să fiu sprijin pentru concurenți, să nu arăt că sunt obosită, pentru a putea fi o plasă de siguranță pentru ei. Dar, în rest, am același ritm ca toți ceilalți. Mă trezesc la 4, mă machiez singură, am învățat să mă machiez cu o lună înainte să plec în Asia. Urmăm același traseu ca și concurenții, nu are host-ul niciun elicopter care să o plimbe de la o destinație, la alta. Noi avem un van, o dubă, care este încărcată cu tot echipamentul tehnic și întotdeauna trebuie să ajungem înaintea concurenților în punctele de întâlnire. Pentru asta ne ajutăm de niște trackere GPS, pe care ei au în rucsac.

Mai întâmpinăm câteodată probleme, pentru că ei iau mașini mici de la autostop, iar viteza lor poate atinge și 130 km/h, iar noi ne mișcăm un pic mai greu și au fost cazuri în care ajungeam în situații limită, în care grăbeam toți șoferul, pentru că ne depășeau concurenții, iar eu trebuia să fiu prima acolo. Trebuie să ne ajutăm mereu între noi, asta presupune munca în echipă. Îl ajutăm și pe operator cu ce are de cărat, pupitrul trebuie să-l cărăm de fiecare dată și să îl asamblăm. La un moment dat, Emi și Cuza erau foarte, foarte aproape de locul de întâlnire, iar noi nu. A fost o grabă continuă și când am ajuns acolo a trebuit să montăm repede pupitrul, dar n-am avut timp să-l montăm până la capăt, așa că partea de sus o țineam eu cu mâinile lipită de restul pupitrului, când au ajuns băieții. Ne sunau colegii și ne spuneau "Mai au 30 de secunde", iar în acest timp nu aveam altă soluție.", a dezvăluit ea într-un interviu pentru Spectacola.

