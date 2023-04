Investiții în unitățile de învățământ din Sectorul 5. City Manager: Vrem să creștem și gradul de siguranță din proximitatea școlilor / video

Invitat la DC News, Rareș Hopincă, city managerul Sectorului 5, a explicat care este stadiul lucrărilor la unitățile de învățământ din acest sector al Capitalei:

„Pentru sistemul de învățământ din Sectorul 5 avem 12 unități (grădinițe, școli sau licee) la care se lucrează sau suntem cu procedurile în curs de finalizare. Mă refer la Grădinița 35, la care deja se lucrează. Avem o serie de 8 unități de învățământ care au fost începute în 2019, cu lucrări abandonate, copii relocați, lucrări abandonate din nou etc. Le-am găsit abandonate, am refăcut proiectele tehnice și în acest moment suntem în faza de procedură de achiziție pentru lucrări. Trag speranță că 6 dintre aceste unități vor fi gata în acest an.

Pentru alte unități de învățământ din sector am fost nevoiți să găsim cele mai inventive soluții pentru ca acestea să-și poată desfășura activitatea. De exemplu, la Școala 280 am mutat deja o parte din școală în chirie, într-un mare centru industrial și comercial din apropiere. Ulterior vom muta toată școala, pentru că este necesară extinderea acesteia. O situație similară avem la Școala Ion Gheorghe Duca din Panduri, unde, la fel, școala va fi mutată din toamnă și actualul amplasament va fi consolidat și extins cu un nou corp astfel încât să asigurăm numărul necesar de clase pentru toți copiii. Va rămâne și terenul de sport și vom face și o sală de sport prin această extindere. Balonul din curte va fi relocat, pe partea dreaptă a școlii va fi extinderea, iar în mijloc va rămâne un teren de sport“, a spus Rareș Hopincă.

„E destul de periculos acolo pentru copii, întrucât traficul pe Bulevardul Panduri e destul de periculos, iar în momentul în care e mai relaxat se calcă accelerația“, a punctat Val Vâlcu.

„Avem multe sesizări de la părinți și de la locuitorii din zonă, am făcut sesizarea către Primăria Municipiului București pentru a ne permite anumite lucrări pe Șoseaua Panduri, pentru că vrem ca în proximitatea școlii să supra-înălțăm trecerile de pietoni“, a mai spus Rareș Hopincă.

