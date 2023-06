În ce stadiu de implementare este proiectul InvestEU?

„Săptămâna trecută consorțiul KPMG România și KPMG Luxemburg au transmis către Uniunea Europeană raportul de evaluare pe piloni. Practic, am încheiat prima etapă și anume, evaluarea națională, pentru a deveni parteneri ai programului InvestEU, cel mai mare program de investiții al Comisiei Europene.

Am avut un contract de auditare cu acest consorțiu extern. Un an și jumătate am fost auditați pe 9 piloni, de la modul de garantare a garanțiilor, la cunoașterea clientelei, contabilitate, audit. Toate activitățile au fost auditate de către PKMG și putem spune că am încheiat acest raport de evaluare care a fost transmis Comisiei Europene.

Acum începe cea de-a doua etapă și noi sperăm ca până la sfârșitul lunii septembrie să putem semna acordul de parteneriat. Vom începe negocierile cu Comisia pe acest raport care, în momentul acesta, nu există șanse să fie respins pentru că am trecut tot ce înseamnă auditarea și toate organismele intermediare. Din punct de vedere al auditului, raportul auditorului extern este fără observație și practic cu Comisia doar trebuie să negociem ce produse dorim să finanțăm din acest program.

În întâlnirea pe care am avut-o cu board-ul la Atena, unul din punctele pe care le-am pus pe ordinea de zi a ședinței, și la care a participat și reprezentantul Comisiei Europene, directorul InvestEU și instrumentelor financiare din cadrul Comisiei Europene, a fost discuția tematică despre acest program.

În acest moment, 12 țări au semnat acordul de finanțare. Speram ca România să fie a 13-a țară din punct de vedere al raportului, doar Polonia îl are aprobat. Grecia, România sunt încă în procedură. Urmează ca în lunile iulie-august, în funcție de progresele raportului, o comisie tehnică să se deplaseze la Bruxelles ca să analizăm și să răspundem punctual acestui raport.

Este cel mai ambițios obiectiv pe care o instituție financiară și l-a propus pentru că va avea impact asupra datoriei publice, asupra deficitului bugetar, vom muta tot ce înseamnă garanție pe bugetul Comisiei Europene și vom acorda credite garantate de Comisia Europeană, contragarantate de Comisia Europeană la cost zero pentru întreprinderile mici și mijlocii din România.", a spus Dumitru Nancu.

