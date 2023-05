„Ar trebui o armonizare mai bună sau înțelegere mai bună între medicul specialist și medicul de familie. Și medicul de familie este un medic specialist. În momentul actual nu poți fi medic de familie dacă nu ai rezidențiat. Medicul de familie face un secundariat, un rezidențiat ca și orice altă specialitate.”, a spus Dr. Vasile Ciurchea.

„Se pune problema dacă ne dorim să preia mai multe sarcini, ar trebui să fie favorizată plata pe servicii. E o plată în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă, are interes medicul respectiv să se poarte frumos, să aibă clienți, cum ar spune un antreprenor privat, și atunci e stimulat să facă toate aceste lucruri prin plata per capita. Și are o plată per serviciu: vaccinare, control.”, a completat Val Vâlcu.

„Acestea ar trebui să intre în plata per capita și plata per serviciu ar trebuie să fie foarte bine diferențiată. Problema importantă ar fi să definești acele pachete foarte bine, sau concret, ceea ce poate să facă medicul de familie ținând cont de specialitatea lui, de dotare și de starea pacientului.

Ar trebui să existe o foarte bună înțelegere cu ceilalți colegi din celelalte specialități în așa fel încât pacientul să nu trebuiască să se ducă neapărat la specialist pentru un medicament pe rețetă. Poate să-i scrie și medicul de familie foarte bine, dacă are acces scrisoarea medicală, dacă își asumă până la urmă prescrierea.

Atunci ar scădea drumurile pacientului spre medicul specialist și medicului specialist i-ar rămâne timpul necesar să se ocupe foarte bine de specialitatea lui și de problema pacientului în momentul în care intră în cabinet.”, a spus Dr. Vasile Ciurchea.

„O categorie destul de largă de medicamente poate fi prescrisă doar de medicul specialist. Pacientul e văzut de medicul de familie, dar mai e trimis la încă un medic care să îl dirijeze către analizele respective.”, a completat Val Vâlcu.

Introducerea protocolului HTA ar rezolva multe probleme

„Spre exemplu, relația dintre medicul de familie și diabetolog. Diabetologul are rolul lui și ar trebui să crească rolul dieteticianului pentru că în diabet contează foarte mult cât, când și cum mănânci și restul medicamentelor le poate prescrie foarte bine și medicul de familie, fără să trebuiască pacientul să meargă de fiecare dată la specialist.

Specialiști în diabet sunt puțini și dacă ei sunt foarte aglomerați pentru probleme pe care cu siguranță medicul de familie le poate rezolva, pacientul ar trebui să rămână acolo. La fel și în prescrierea unor investigații, fie că sunt de imagistică, laborator, și medicul de familie le poate recomanda dacă există un protocol. Cred că ar trebui introdus protocolul HTA (Evaluarea tehnologiilor medicale) în diagnostic și în tratament și lucrurile s-ar rezolva foarte mult.

Acest HTA este foarte bine cunoscut la medicamente și probabil că lumea îl asociază cu medicamentele. Dar aceeași metodologie poate fi aplicată foarte clar și în stabilirea unui diagnostic și tratament. Dacă ai suspiciunea că ai un diagnostic, în acel diagnostic poți să recomanzi doar aceste analize, să zicem cinci, pot rămâne două la latitudinea ta, ținând cont de particularitatea pacienților pentru că nu există o boală la toți pacienții. Atunci am un standard de patru sau cinci și am unul, două la latitudinea mea, în așa fel încât să gândesc ce este mai bine pentru pacient.

Sunt lucruri care pot fi rezolvate foarte bine la nivelul Colegiului Medicilor, existând o înțelegere foarte bună între specialiști de oricare specialitate fără a exclude pe cineva de acolo. Pacientul rămâne oricum pe lista medicului de familie, la specialist se duce pentru o problemă punctuală și se întoarce înapoi. Tot dosarul pacientului ar trebui să fie la medicul de familie, să poată fi accesat de specialist când ajunge la el pentru ca specialistul să aibă tot tabloul pacientului și să poată să gândească reacții adverse sau contraindicații.", a spus Dr. Vasile Ciurchea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News