Întreruperi de curent au afectat zone mari din estul Ucrainei. Zelensky acuză Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia este responsabilă pentru întreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei şi a acuzat Moscova că atacă în mod deliberat infrastructura civilă, relatează Agerpres.



"O întrerupere totală a curentului în regiunile Harkov şi Doneţk, una parţială în regiunile Zaporijia, Dnipropetrovsk şi Sumî", a scris Zelenski într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare, dând vina pe "teroriştii ruşi".

"Nicio instalaţie militară" afectată, a adăugat el. "Obiectivul este de a priva oamenii de lumină şi încălzire", a afirmat preşedintele ucrainean.



Autorităţile din regiunile Sumî, Dnipropetrovsk şi Poltava au anunţat apoi că alimentarea cu curent electric a fost complet restabilită.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState