Într-o singură zi, 155 de pacienți din București necesitau administrarea de oxigen. Declarațiile lui Raed Arafat

Precizările au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, după ce secretarul de stat a fost întrebat dacă în unităţile de primiri urgenţe din Capitală există pacienţi care aşteaptă să se elibereze locuri la terapie intensivă.



"În cursul zilei de astăzi erau, la un anumit moment, în jur la 154 - 155 de pacienţi, dar asta e în dinamică. Unii au nevoie numai de oxigen. Ce e important este că cei intubaţi - ventilaţi şi cei ventilaţi pe CPAP (Continuous Positive Airway Pressure - n.r.) a scăzut numărul lor astăzi faţă de ieri. Dar totuşi există un număr, (...) de aceea insistăm ca oamenii să solicite ajutorul medical mai devreme", a precizat Arafat.



Secretarul de stat în MAI a menţionat că, în prezent, nu există discuţii privind transformarea unor noi spitale în unităţi suport-COVID.

Situația de la ATI este una dinamică



"Multe din spitalele care sunt în regim de urgenţă, care nu sunt spitale COVID, deja preiau pacienţi COVID şi am dat exemple: Sf. Pantelimon, Universitar, care au secţii COVID, în spital de urgenţă general şi care tratează şi alte urgenţe", a precizat Arafat.



El nu a putut oferi date exacte în ce priveşte numărul de locuri de terapie intensivă din Bucureşti, subliniind că situaţia se schimbă, fiind una dinamică.



"Cifrele se schimbă, vorbim de dinamică. La Bucureşti astăzi am pierdut opt paturi, pe care noi le-am pus în funcţiune sâmbătă. Au rămas, bineînţeles, cele 20 de la Spitalul Foişor şi toate paturile şi tot ce a fost instalat suplimentar la Universitar, la Spitalul Sf. Pantelimon, la Fundeni", a precizat el.

„Foarte puține” paturi libere la ATI





În ce priveşte situaţia la nivel naţional, secretarul de stat a declarat că luni au existat "foarte puţine" paturi libere la terapie intensivă şi că Ministerul Sănătăţii caută soluţii pentru creşterea numărului acestora.



"Dacă am avut 1.532 de pacienţi pe paturi ATI, deci cel puţin 1.532 de paturi există. Dacă la 1.532 de paturi am avut zero paturi libere, înseamnă că acesta a fost numărul maxim pentru adulţi. Dacă le adăugăm şi pe cele de copii, şi pe cele de obstetrică ginecologie, trecem peste 1.600. Numai că noi pe astea nu le luăm în considerare şi luăm în considerare numai paturile care sunt de adulţi", a arătat Raed Arafat.