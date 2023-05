Ce sfat le dați tinerilor care vor să înceapă o carieră în politică?

„Eu am intrat în politică alăturându-mă unei echipe în care credeam, într-o echipă pe care am văzut-o livrând rezultate și într-o echipă de oameni în care eu credeam. Asta este sfatul pe care eu l-aș putea da: găsiți oameni în care credeți, găsiți oamenii care au o misiune în care voi credeți și dacă faceți pasul ăsta în politică, găsiți misiunea aia pentru care să vă luptați.

De ce spun asta? Pentru că politica nu e întotdeauna frumoasă, politica e foarte dură. Când ești atacat din toate părțile, uneori poate pe nedrept, uneori cu minciuni, singurul lucru care te ține pe linia de plutire este că ai în spate o misiune la care te gândești că e mai mare decât toate nemerniciile și e mai importantă decât ce se întâmplă în ziua asta, sau în săptămâna asta.”, a spus Diana Buzoianu.

Eu cred cu adevărat că sunt foarte departe de noi parlamentarii, în sensul în care reprezentativitatea nu prea există. Ce părere aveți?

„Sunt perfect de acord că există o ruptură uriașă între parlamentari și local. Am văzut-o și o văd în fiecare zi. E trist într-un fel că nu înțelegem că rolul parlamentarilor este de a fi un instrument pentru toți oamenii care vor să-și facă vocea auzită prin noi, să ducem mai departe problemele care sunt la firul ierbii și să le rezolvăm în Parlament. Eu am zeci de întâlniri într-o săptămâna cu reprezentanți de la nivel local care îmi spun problemele lor. Multe proiecte cu care eu am venit, au venit în urma unor discuții punctuale avute cu oameni care mi-au adus în atenție problemele lor și e normal să se întâmple așa.

De exemplu, recent s-a luat decizia la Parlament să nu mai poată fi invitați oamenii acolo, în ședințele de plen, pentru că ar fi periculos să stea oamenii sus la balcon. Dacă alunecă cineva, dacă va cădea cineva. Întrebarea este ce ne dorim? Ne dorim să fie transparență, ne dorim ca oamenii să vină în Parlament să vadă ce se întâmplă? Eu am fost în Parlamentul din America. Tot ce a trebuit să fac a fost să intru pe ușă, să zic că vreau să văd sala Parlamentului, mi s-a dat un bilet și m-am dus imediat, am intrat și am văzut. Asta este diferența între parlamente. Câte parlamente din alte state europene mai sunt înconjurate de ziduri de 3 metri?

E foarte important ca oamenii să aibă încredere că vocea lor este auzită. Tu trebuie să fii credibil ca parlamentar când spui: „Eu te ascult”. Degeaba spui că asculți, oamenii nu vor veni la tine dacă nu au încredere în mod real că tu vei face ceva cu informațiile respective, când ei vin la tine și îți aduc în atenție problemele lor.

Zidul ăsta uriaș, faptul că noi punem tot felul de obstacole, să vină oamenii în ședințele de parlament, faptul că e aproape imposibil pentru cineva, care nu cunoaște direct un parlamentar, să participe la comisie. Trebuie să urmărești site-ul Camerei, să depui cereri, e o procedură foarte greoaie. Pentru cineva care nu are legătură cu un parlamentar, e aproape imposibil să-și facă vocea auzită.”, a spus Diana Buzoianu.

VEZI ȘI: De ce a intrat Diana Buzoianu (USR) în politică / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News