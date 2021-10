Interviu cu Sânziana Buruiană. Vedeta răspunde la 20 de întrebări inedite

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Noi am „reînviat” acel oracol, dar online. Sânziana Buruiană a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Sânziana Buruiană: Să devin actriță la Hollywood. Să apar la televizor.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Sânziana Buruiană: Am rămas încuiată într-o toaletă la bunici am tras o sperietură groaznică.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Sânziana Buruiană: Mi-aș face mai repede o familie și copii. Nu aș mai așteptă atât. Le sfătuiesc pe fetele mele să se mărite atunci când sunt pe "val", în cel mai înalt punct al carierei, atunci să facă alegerea cea mai bună, pentru că apoi, când înaintezi în vârstă și nu mai ești top, alegi din ce rămâne cum s-ar spune :).

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Sânziana Buruiană: Frica de singurătate

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Sânziana Buruiană: Beauty and the best

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Sânziana Buruiană: Când am intrat la o prezentare și mi s-a rupt rochița la spate

7. SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Sânziana Buruiană: Despre ce vaccin să ne mai facem și despre ce virus mai vine cam ăsta e subiectul zilei...

8. SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Sânziana Buruiană: ------------

9. SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Sânziana Buruiană: Telefonul, să pot face poze pe insulă, lama de ras și o pelerină de ploaie

10. SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

Sânziana Buruiană: Nu aș putea renunța niciodată la ciorbă. Și meniul perfect conține peste sau fructe de mare.

