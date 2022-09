Se interzice publicitatea la carne. Vacile și porcii cresc gazele cu efect de seră, prin producția de metan în cantități mari

Guvernul local a adoptat această alegere după ce carnea a fost plasată pe o listă de produse care contribuie la criza climatică. Potrivit unor studii recente, o treime din toate emisiile de căldură de pe planetă provin din producția globală de alimente. Inițiativa este lansată de Haarlem, un oraș la vest de Amsterdam, care va aplica interdicția începând cu 2024.

Printre factorii care agravează situația se numără tăierea pădurilor necesare pășunatului, precum și îngrășămintele necesare furajelor, care fiind bogate în azot poluează aerul și apa. În plus, vacile și porcii produc metan în cantități mari, crescând gazele cu efect de seră.

Moțiunea de interzicere a reclamelor la carne a fost elaborată de Ziggy Klazes, consilierul orașului GroenLinks (Stânga Verde). El a spus că atunci când a propus-o nu știa că orașul va fi primul din lume care va aplica o astfel de măsură.

”Nu ne interesează ce gătesc și prăjesc oamenii în bucătăria lor; dacă oamenii vor să continue să mănânce carne, bine... dar le putem spune oamenilor că există o criză climatică și să-i încurajăm să cumpere produse care fac parte din aceasta”, a declarat Klazes la postul de radio Haarlem105, potrivit Agrifood.

Nu au lipsit controversele și protestele, în special din partea reprezentanților sectorului de creștere și prelucrare a derivatelor, care acuză municipalitatea că ”exagerează în a spune oamenilor ce este mai bine pentru ei”.

Interdicția va fi operațională din 2024 din cauza contractelor existente cu companii care vând aceste produse. În cadrul consiliului orașului Haarlem, care are 160.000 de locuitori, au fost și cei care s-au opus deciziei, argumentând că limitează libertatea de exprimare.

Potrivit unor academicieni, interdicția ar putea încălca libertatea de exprimare și poate duce la procese intentate de protagoniștii sectorului, unul dintre cele mai prospere din Olanda, unde conform Statistics Netherlands, aproximativ 95% dintre oameni mănâncă carne.

Cercetările Greenpeace au calculat că pentru a atinge ținta UE de zero emisii nete până în 2050, consumul de carne trebuie redus la 24 kg de persoană pe an, în timp ce media actuală este de 82 kg. În Olanda se oprește la 75,8 kg, dar țara este cel mai mare exportator de carne al UE.

Măsura urmează celor adoptate de Amsterdam și Haga, care au interzis deja reclamele pentru industria aviației și combustibilii fosili.

Carnea de vită este cea care produce cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv metan. Încă nu este clar dacă carnea produsă ”sustenabil” va fi inclusă și în interdicția publicității.

Decizia se înscrie într-o perioadă de foarte mare tensiune pe problemele agricole, după ce guvernul condus de Mark Rutte a lansat un plan de reducere a emisiilor, care vizează reducerea drastică a unor activități, în special a celor legate de agricultura intensivă.

După luni de proteste, desfăşurate cu tractoare, blocaje rutiere, gunoi de grajd şi apariţia unui steag nazist, ministrul Agriculturii şi-a dat demisia, considerându-se inapt să gestioneze o criză de această amploare. Alegerea lui Harleem ar putea aprinde noi siguranțe în câmpul minat al tranziției ecologice.

