Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu, președintele Comisiei de Cardiologie, din cadrul Ministerului Sănătății, a fost prezent la conferința „Cardiologie. Știi cât mai are de trăit inima ta?”, organizată de DC News, unde a făcut numeroase precizări importante.

"Insuficiența cardiacă este boala cea mai gravă din cardiologie, fiindcă este consecința tuturor celorlalte boli. Pe de altă parte, insuficiența cardiacă este cea mai mortală boală din cardiologie.

De altfel, pronosticul pacienților cu insuficiența cardiacă netratată este similar cu pronosticul pacienților cu cele mai grave forme de cancer. Din fericire, în ultimii ani au apărut terapii importante pentru insuficiența cardiacă și mă refer atât la tratamentele cu diferite medicamente pe care le avem la dispoziție, cât și la tratamentele cu diferite dispozitive care ajută inima să aibă o funcție mai bună.

Dintre medicamentele care au apărut noi, sunt acești inhibitori de receptori de T2, o medicație care a apărut inițial ca o medicație pentru diabetul zaharat și s-a dovedit că are rol important și în insuficiența cardiacă și a devenit o parte importantă pentru tratementul insuficienței cardiace, atât insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție redusă, cât și insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție pătrată.

Ceea ce e important, și asta încercăm să discutăm acum cu Ministerul Sănătății și cu CNAS, este ca acest tratament să fie disponibil în așa fel încât să poate fi administrat de cardiologi în insuficiența cardiacă, să fie rambursat de către CNAS și ca acest tratament să poată fi administrat în formele precoce, în așa fel încât să nu apară decompensările, spitalizările, complicațiile majore ale insuficienței cardiace.

Am realizat ceva important: Avem această campanie pe care am inițiat-o legată de conștientizarea populației în ceea ce privește simptomele și semnele insuficienței cardiace. Îi mulțumesc maestrului Cotabiță pentru implicarea pe care a avut-o. Ne dorim ca populația să știe cât mai bine simptomele, pentru ca prezentarea la medic să se facă cât mai repede, pentru ca tratamentul să fie inițiat cât mai repede, fiindcă cu cât inițiem tratamentul mai repede în insuficiența cardiacă, cu atât efectele sunt mai bune, spitalizările sunt prevenite și costurile sunt mult mai mici", a declarat prof. univ. Dr. Dragoș Vinereanu, Președinte Comisia de Cardiologie în Ministerul Sănătății.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit, în același eveniment, despre vaccinarea grupelor de risc și compensarea anumitor tipuri de vaccinuri.

„Domnule ministru, se fac investiții în terapii noi, inovatoare, este un program național pentru finanțarea tratamentului în bolile cardiovasculare, dar toate acestea sunt irosite după o gripă sau o pneumonie. Vaccinarea grupelor de risc la adult, la persoanele vulnerabile, ar fi o soluție pe care ați cerut-o și dumneavoastră ca specialist în microbiologie, epidemiologie, ca promotor al vaccinării. Cât de aproape suntem astăzi de acest deziderat?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Mai avem până atingem acest deziderat, cu siguranță, dar trebuie să fim consecvenți și în ceea ce privește politicile preventive care se referă la vaccinare pentru că vaccinarea este singura care poate să evite apariția unei boli, mai ales la persoanele vârstnice sau cele care au comorbidități și unde, de exemplu, o infecție pneumococică ar putea să pună probleme foarte serioase în ceea ce privește starea de sănătate și câte odată chiar supraviețuirea“, a precizat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

De asemenea, ministrul Sănătății a vorbit și despre perspectivele ca anumite tipuri de vaccinuri să fie compensate:

„Eu, personal, mi-am ajutat părinții să fie vaccinați în fiecare sezon gripal cu vaccinul pneumococic, chiar și în debutul pandemiei, dar pentru mulți este un efort greu de susținut financiar“, a punctat Val Vâlcu.

„Evident că discutăm despre posibilitatea de a compensa vaccinurile, am discutat și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate acest aspect și cred că există disponibilitate și am putea să ne gândim, măcar pentru unele dintre vaccinurile care se adresează pacienților cu boli cronice sau alte tipuri de vaccinuri, cum ar fi vaccinul HPV, să poată să beneficieze de un sistem de compensare pentru că scopul este să creștem și accesibilitatea la vaccin, dar și informarea. Nu putem să sfătuim oamenii să se vaccineze în lipsa unei politici care să și favorizeze accesul.“, a conchis, la DC News, la dezbaterea „Știi cât mai are de trăit inima ta?“, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

