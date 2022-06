Rafila, anunț despre compensarea unor vaccinuri: Am discutat și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate / video

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a explicat care sunt tendințele în ceea ce privește vaccinarea persoanelor vulnerabile.

„Domnule ministru, se fac investiții în terapii noi, inovatoare, este un program național pentru finanțarea tratamentului în bolile cardiovasculare, dar toate acestea sunt irosite după o gripă sau o pneumonie. Vaccinarea grupelor de risc la adult, la persoanele vulnerabile, ar fi o soluție pe care ați cerut-o și dumneavoastră ca specialist în microbiologie, epidemiologie, ca promotor al vaccinării. Cât de aproape suntem astăzi de acest deziderat?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Mai avem până atingem acest deziderat, cu siguranță, dar trebuie să fim consecvenți și în ceea ce privește politicile preventive care se referă la vaccinare pentru că vaccinarea este singura care poate să evite apariția unei boli, mai ales la persoanele vârstnice sau cele care au comorbidități și unde, de exemplu, o infecție pneumococică ar putea să pună probleme foarte serioase în ceea ce privește starea de sănătate și câte odată chiar supraviețuirea“, a precizat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Compensarea vaccinurilor

De asemenea, ministrul Sănătății a vorbit și despre perspectivele ca anumite tipuri de vaccinuri să fie compensate:

„Eu, personal, mi-am ajutat părinții să fie vaccinați în fiecare sezon gripal cu vaccinul pneumococic, chiar și în debutul pandemiei, dar pentru mulți este un efort greu de susținut financiar“, a punctat Val Vâlcu.

„Evident că discutăm despre posibilitatea de a compensa vaccinurile, am discutat și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate acest aspect și cred că există disponibilitate și am putea să ne gândim, măcar pentru unele dintre vaccinurile care se adresează pacienților cu boli cronice sau alte tipuri de vaccinuri, cum ar fi vaccinul HPV, să poată să beneficieze de un sistem de compensare pentru că scopul este să creștem și accesibilitatea la vaccin, dar și informarea. Nu putem să sfătuim oamenii să se vaccineze în lipsa unei politici care să și favorizeze accesul.“, a conchis, la DC News, la dezbaterea „Știi cât mai are de trăit inima ta?“, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

