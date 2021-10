Miles Nurnberger, despre trecerea de la Aston Martin la Dacia: Aplici asta indiferent dacă maşina costă 15.000 sau 150.000 euro

Din 1 septembrie 2021 Dacia și Lada au un nou director de design în persoana lui Miles Nürnberger. Acesta îi va fi subordonat lui Laurens van den Acker, director de design și membru în Comitetul de Direcție al Renault Group.

„Am lucrat la Citroën C3 Picasso, la primele detalii ale brandului DS, înainte de a fi lansat, la conceptul lui C-Cactus. Am făcut multe lucruri înainte (de Aston Martin – n.r.). Am petrecut ceva timp la Land Rover, Ford și Lincoln în Statele Unite – așa că am lucrat cu o varietate de mărci”, a spus Nürnberger pentru Autocar.

„Este chiar distractiv. Îți dai seama cum desenezi (metodologia și gândirea) și aplici asta indiferent dacă (mașina – n.r.) costă 15.000 sau 150.000 de euro. Filozofia designului este aceeași. Ca designer, lucrezi cu proporții, detalii, soluții inteligente. Cred că un designer bun se poate raporta la aproape orice marcă”, explică Nürnberger.

Dacia, vânzări mai bune în primul semestru din 2021

Dacia a vândut 262.814 de autovehicule în primul semestru al acestui an, în creştere cu 24,5 % faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Grupului Renault. Valoarea maşinilor vândute este de aproape 4 miliarde de euro, luând în calcul un preţ mediu de 15.000 de euro fără TVA.

Creşterea vine în contextul în care Dacia a lansat la finalul anului trecut noile generaţii de Sandero, Sandero Stepway şi Logan.

Pentru Dacia Spring sunt deja peste 15.000 de comenzi, livrările către clienţi fiind prevăzute să înceapă în această toamnă. În plus, Dacia continuă reînnoirea gamei: în iunie a fost dezvăluit Noul Duster iar în luna septembrie, la Salonul de la München, marca va prezenta noul său model de 7 locuri.

În România Dacia a produs în primele şase luni ale acestui an 145.515 de unităţi, în creştere cu aproape 30% faţă de perioada similară a anului trecut, creşterea fiind sus­ţinută în acest caz de Sandero Stepway produs la Mioveni, iar la uzină deja a intrat în producţie Duster 2 facelift, scrie Mediafax.

