Incendii în Canada, din cauza temperaturilor record. Sute de oameni, evacuaţi. S-a declarat STARE DE URGENŢĂ

Valul de căldură care a depăşit recordul de temperatură în vestul Canadei şi în nord-vestul SUA a dus la decesul a sute de oameni şi la declanşarea de incendii de vegetaţie.În Columbia Britanică, au fost raportate cel puţin 486 de decese subite pe parcursul a cinci zile.

„Aceasta a fost o adevărată criză de sănătate care a subliniat cât de periculos poate fi un val de căldură extremă”, a declarat dr. Jennifer Vines, ofiţer de sănătate din ţinutul Multnomah. „Pe măsură ce verile noastre continuă să se încălzească, bănuiesc că ne vom confrunta din nou cu acest gen de evenimente”, a mai spus ea, citată de Digi24.

În prezent, 67 de incendii sunt active în British Columbia. 44 dintre acestea au izbucnit în ultimele două zile.

Primarul Jan Polderman le-a cerut locuitorilor să părăsească oraşul din cauza incendiilor.

„Toți locuitorii sunt sfătuiți să părăsească comunitatea și să meargă într-o locație sigură”, a spus acesta. „Este cumplit. Întreaga localitate este în flăcări", a declarat Polderman pentru CBC News, citată de CNN. „Au trecut doar 15 minute de la prima scânteie și până când totul a fost cuprins de foc”.

Lytton are o populaţie de 249 de locuitori. Orașul cel mai apropiat, Merritt, a deschis un centru de recepție pentru evacuații din Lytton. Lytton a depăşit săptămâna aceasta de trei ori cel mai mare record de temperatură din Canada din toate timpurile, cu o temperatură de 49,6 grade Celsius, începând de marţi.

Iată mai multe imagini plus clipuri video filmate de cei din zonă.

