Încălcarea confidențialității: Peste 1 milion de utilizatori Facebook vor primi despăgubiri de câte 397 USD, iar asta poate fi doar începutul

Compania de social media a încălcat drepturile rezidenților din Illinois prin colectarea și stocarea scanărilor fețelor lor, fără permisiune. Facebook a fost astfel de acord să plătească 650 de milioane de dolari pentru a pune capăt acestui litigiu privind peste un milion de utilizatori din Illinois, în cadrul unei acțiuni colective pentru încălcarea vieții private.

Aproximativ 1,6 milioane de persoane li s-a aprobat astfel contestația, obținând astfel despăgubiri. Suma acestor cecuri se poate ridica până la 397 de dolari, conform informațiilor furnizate de NBC.

Potrivit reclamanților, platforma de socializare a folosit în mod ilegal date de recunoaștere facială, colectate fără consimțământ, pentru a păcăli utilizatorii să-și eticheteze prietenii în fotografiile postate de rețeaua de socializare.⁠

Faptul de a fi etichetat automat pe fotografii nu poate părea însă dăunător. Cu excepția faptului că, odată ce recunoașterea facială este activată, chipul tău poate deveni disponibil pentru companii din afara platformei de socializare. Facebook revinde datele companiilor și generează astfel venituri colosale.

I just got paid 397 dollars by Facebook lol… thought it was a scam at first but I logged into paypal and the money is there. pic.twitter.com/YzWjeq0ghS