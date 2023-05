Inaugurarea Centrului de radiologie intervenţională de la Oradea. Rafila: Pacienţii nu au culoare politică

'Pe noi, ca social-democraţi, ne interesează accesul la servicii sanitare de foarte bună calitate, pentru că pacienţii nu au culoare politică. Ne bucurăm că am asistat la definitivarea lucrărilor la Centrul de angiografie şi care are o competenţă deosebită prin echipamente de vârf, ce permit tratamentul în timp real al pacienţilor cu accident vascular cerebral. Lucrul acesta aduce Oradea în rândul unităţilor medicale - care nu sunt multe în ţară, doar câteva - care pot face astfel de intervenţii complexe şi care se poate constitui şi într-un centru de training', a declarat, într-o conferinţă de presă la sediul PSD Bihor, ministrul Alexandru Rafila.

Anterior, el a participat la decernarea Premiilor Mozes, organizată la Primăria Oradea şi a vizitat Spitalul Clinic Judeţean, unde s-a inaugurat, după şapte ani de la debutul proiectului, Departamentul (centrul) de Radiologie şi Neuroradiologie Intervenţională, finanţat cu fonduri UE, de la Ministerul Sănătăţii, Primărie şi propriile venituri ale spitalului.

Dotarea centrului constă într-un angio-CT de 8,06 milioane lei (achiziţionat prin programul Interreg Ro-Hu), un angiograf biplan de 9,40 milioane lei (din fondurile Ministerului Sănătăţii) şi alte echipamente cumpărate cu bani de la bugetul local. Pentru acest centru a fost construită, din fondurile spitalului, o clădire în valoare de 3,99 milioane de lei.

Această tehnologie modernă, ce se găseşte doar în şapte spitale din Europa, va permite efectuarea unor operaţii minim invazive de tratament endovascular, în principal cerebrale, dar şi periferice, deoarece angio-CT-ul este un aparat foarte versatil, care poate 'scana' toate părţile corpului.

Obiectivele principale ale conducerii şi personalului specializat vizează ca Oradea să devină unul din centrele de referinţă pentru tratamentul - în faza acută - al accidentelor cerebrale ischemice şi hemoragice.

Coordonatorul centrului este dr. Dan Mihoc, repatriat din Franţa, unde s-a supraspecializat în Radiologie şi Neuroradiologie Intervenţională, lucrând 10 ani în acest domeniu în Spitalul universitar din Strasbourg, unde a tratat peste 1.500 de pacienţi cu patologii vasculare cerebrale acute şi cronice.

Alături de acesta, vor activa şi medicii Călin Morgovan şi Sebastian Boancă, ambii medici primari şi absolvenţi ai unor cursuri de formare în Spitalul universitar din Clermont-Ferrand, Franţa.

În cadrul centrului, s-au efectuat deja în perioada de training mai multe proceduri: două trombectomii mecanice, patru angiografii cerebrale diagnostic, trei angioplastii periferice.

În cadrul Departamentului (centrului) se vor efectua următoarele tipuri de proceduri: trombectomii mecanice, embolizarea anevrismelor cerebrale şi malformaţiilor vasculare în fază acută şi în fază cronică, tratamentul endovascular al stenozelor şi ocluziilor vasculare cerebrale, cervicale şi periferice, tratamentul hipertensiunii intracraniene, tratamentul unor patologii din sfera ORL cum ar fi sângerările acute şi patologiile oncologice, embolizarea preoperatorie a unor tumori gastrointestinale, renale, osteo-articulare şi ginecologice, precum şi tratamentul prin embolizare al hemoragiilor acute.

Ministrul Rafila a evidenţiat faptul că acest centru de la Oradea, printre extrem de puţinele din ţară, se înscrie în strategia naţională lansată, anul trecut, pentru bolile cerebrovasculare şi cardiovasculare.

'Din păcate, nu am avut până în momentul de faţă un program coerent care să ofere acces în timp real şi cu intervenţie terapeutică eficientă pentru pacienţii cu AVC. Am făcut foarte multe progrese, pe de o parte investiţional, la Oradea avem un astfel de centru, iar pe de altă parte, în ce priveşte obţinerea competenţei profesionale, de către mai multe categorii de medici care pot să practice asemenea intervenţii. În acest an, vom finaliza această strategie pentru bolile cerebro-vasculare care va avea termene foarte clare, asumate, în ce priveşte echiparea centrelor şi politica de resurse umane, fără de care nu se poate realiza această strategie în sănătatea publică', a declarat ministrul Sănătăţii, scrie Agerpres.

