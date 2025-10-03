€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 20:52 03 Oct 2025 | Data publicării: 20:20 03 Oct 2025

În ce condiții vor mai crește pensiile și salariile. Anunțul lui Ilie Bolojan
Autor: Roxana Neagu

liberalizarea-pretului-la-energie_61083000 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Pensiile și salariile sunt plafonate. Ilie Bolojan, premierul României, a anunțat când și în ce condiții vor crește din nou.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, astăzi, la PrimaTV, dacă, în mandatul său, va majora pensiile. 

”Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate.

 

În ce condiții vor mai crește pensiile și salariile

 

În condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranţă, vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil, pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, conform news.ro. 

Dacă se vor face majorări din bugetul public, fără să fie sustenabile, vor apărea dezechilibre, a spus Ilie Bolojan. 

”Şi ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi, într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat, prin nişte inflaţii care nu mai sunt ţinute sub control sau pentru o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele. Noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat, decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România.

 

”Mai mulți oameni în economie”

 
 

Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat, să asigurăm asistenţa socială, să facem investiţii, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educaţie, înseamnă că ori avem mai mulţi oameni în economie, asta e un lucru foarte important, avem prea puţini oameni în economie, ori impozităm mai mult de la cei care lucrează, dar soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să aducem mai mulţi oameni în economie”, a subliniat primul ministru.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensii
creștere pensii
salarii
ilie bolojan
creștere pensii
guvern
majorare
cand cresc pensiile
bolojan despre pensii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Termen limită pentru stabilirea alegerilor locale din București: Dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă
Publicat acum 12 minute
Jurnalist francez ucis în atacurile rusești cu drone din Ucraina
Publicat acum 40 minute
Mihaela Bilic, nouă reacție în disputa despre statine: Mesajul meu nu era unul pentru doctori
Publicat acum 55 minute
Directorul EximBank, vizat de premierul Bolojan pentru că a închiriat clădirea statului printr-o companie privată
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Avioanele de la Salonic și Londra nu au putut ateriza pe Otopeni din cauza furtunii. Unde au fost direcționate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close