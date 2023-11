Imagini șocante cu momentul în care femeia din București este incendiată. Dan Antonescu: Am văzut multe la viața mea, dar așa ceva... - Foto în articol

Criminologul Dan Antonescu a vorbit despre cazul șocant din București, unde o femeie a murit, arsă de vie, fiind incendiată chiar de către nepotul său în scara blocului, după fusese bătută cu picioarele. Imaginile surprinse de camere de supraveghere sunt șocante și arată cruzimea cu care bărbatul a comis oribila faptă.

VEZI ȘI: Caz șocant într-un bloc din București. O femeie a murit, după ce un bărbat a stropit-o cu benzină și i-a dat foc

"Am văzut filmarea, am văzut-o și necenzurat, am văzut-o și nu îmi venea să cred. Vă spun acum cu toată responsabilitatea, am senzația că acest Cod Penal nu este suficient în ceea ce privește pedepsele.

Nu merg neapărat cu gândul la reintroducerea pedepsei cu moartea, dar dacă ai face acum un sondaj de opinie printre toți cetățenii acestei țări ai vedea că răspunsul ar fi în favoarea acestei variante. Ce poți să înăsprești mai mult decât detenția pe viață? Omul ăsta asta urmează să primească, din punctul meu de vedere. Contează foarte mult rezultatul expertizei psihiatrice.

Criminologul Dan Antonescu: Ceva pozitiv în această nenorocire

El beneficiază, cu ghilimele de rigoare, de cel puțin două agravante în materie de infracțiune de omor. Este omor calificat și cele două agravante sunt premeditarea și cruzimea prin care a comis această faptă.

Este șocant, credeți-mă și pe mine, că am văzut multe la viața mea, foarte multe, poate prea multe, dar așa ceva, atâta ură, atâta nebunie, nu am văzut la cineva. Iată și un avantaj, dacă putem găsi și ceva pozitiv în această nenorocire, camerele de supraveghere sunt niște martori extrem de corecți și obiectivi, iar judecătorii vor ține cont de ce s-a filmat acolo", a spus criminologul Dan Antonescu la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI: Femeie incendiată, într-un bloc din București. Ce a condus la moartea sa tragică. Tudorel Butoi, trei ipoteze

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News