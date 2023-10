Imagini rare cu Putin și servieta sa nucleară. Cum a fost filmat în China / Foto - video în articol

După o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, Putin a fost filmat îndreptându-se spre o altă întâlnire, înconjurat de agenţi de securitate, în urma lui mergând doi ofiţeri de marină ruşi, fiecare ducând câte o servietă. O cameră de filmat se fixează pe una din serviete. Servieta nucleară a Rusiei este purtată în mod tradiţional de un ofiţer de marină. Cunoscută sub numele de 'Ceghet' (după Muntele Ceghet din Munţii Caucaz), servieta se află în permanenţă cu preşedintele rus, dar este rareori filmată.

FOTO - VIDEO

Putin, is clearly over the moon, running around with his best friend, Xi, in China, accompanied by officers carrying the so-called nuclear briefcase which can be used to order a nuclear strike.



Russia's nuclear briefcase is traditionally carried by a naval officer. Known as the… pic.twitter.com/H2gQsarr7q