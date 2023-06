Imagini mai clare din spaţiu. Telescopul Webb va avea un însoţitor de mărimea unui prăjitor de pâine

După ce a stat deja un an și jumătate singur în spaţiu, la peste un milion de kilometri distanță de Pământ, Telescopul Spațial James Webb (JWST) al NASA va avea, în sfârșit, companie.

Un satelit de tip cubesat, literalmente de mărimea unui toaster de pâine, va fi micul însoțitor al telescopului de dimensiuni uriaşe, potrivit unui comunicat emis de Universitatea din Colorado. În centrul atenţiei celor doi "tovarăşi de călătorie" va fi misiunea NASA în valoare de 8,5 milioane de dolari, numită „Monitoring Activity from Nearby sTars with uv Imaging and Spectroscopy” (MANTIS), care va fi proiectată și construită de cercetătorii de la Universitatea Colorado Boulder din SUA.

Mai multe informaţi despre Univers

Micuța navă spațială, programată să fie lansată cândva în 2026, va studia cerul în toată gamă de lumină ultravioletă, inclusiv lumina UV extremă (EUV), o formă mai energetică, potrivit Futurism.

Aceste date vor ajuta saltelitul-însoţitor să studieze stelele care ard la zeci de ani-lumină distanță de Pământ, completând propriile observații ale lui Webb asupra exoplanetelor. „Am propus ca MANTIS să fie un fel de secund în ultraviolete, care va urma Telescopul Webb și va privi oriunde o va face și acesta, completând acest context important al mediilor stelare în care trăiesc aceste planete”, a declarat Kevin France, profesor asociat la Universitatea Colorado Boulder și om de știință în echipa MANTIS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News