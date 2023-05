Imagini de infarct cu Bendeac: Jur că nu glumesc, chiloții ăștia (îi port de o săptămână) sunt ireal de confortabili

Mihai Bendeac face reclamă la o firmă de lenjerie intimă.

„Să vedeți acum dezlănțuire de hate si frustrare in comentarii. Dar, nah, e Facebook. Oferta de a poza pentru @intimissimiuomo_romania a venit intr-un moment extrem de potrivit. Un moment de schimbare in ceea ce ma priveste. S-a nimerit sa ma prinda intr-un moment in care aveam nevoie de un target. O motivatie punctuala. Si, pentru ca mi-au placut si produsele brandului (nu suport caldura iar hainele astea de in sunt atat de respirabile…), am facut nebunia de a spune “Da”. Nu aleg lucrurile pe care le fac in profesia mea in functie de chestiunile banesti/materiale. O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru ca ma ajuta sa evoluez.

Mereu am visat ca voi avea puterea de a fi multumit de felul in care arat. Inca nu sunt. M-am pus pe treaba in mod serios si programatic de aproximativ doua luni. Mai am de slabit, mai am de lucrat. Un aspect din toata treaba asta este, insa, altul! Toata aceasta rigoare a mancatului, ambitia de a face sport si in zilele in care mai bine mori decat sa mergi la sala, durerea pe care o depasesti, toate astea reprezinta un mix incredibil care-ti schimba complet paradigma. Sincer… Pana si depresiei ii este din ce in ce mai greu sa isi arate coltii… Revenind la brand, jur ca nu glumesc, chilotii astia (ii port de o saptamana) sunt ireal de confortabili.

Atentie! Cand spun ca ii port de o saptamana, nu ma refer la aceeasi pereche… Am doua perechi. Si-i spal dupa ce îi… CRINGE ALERT!!!! Ok. Puteti intra pe site si vedeti toata colectia. Pantalonii si tricourile + hanoracul arata bine si sunt foarte usoare. Simti ca parca nu porti nimic. Iar devin cringe. Dar intelegeti ce vreau sa spun. Imbratisari! Zi faina!”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

VEZI ȘI: Câți bani costă hainele și încălțămintea pe care le poartă Bogdan de la Ploiești / Video - https://www.dcnews.ro/cat-costa-hainele-lui-bogdan-de-la-ploiesti-video_914843.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News