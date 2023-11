Imagini cu probabil cel mai îngust hotel din lume: Arată ca o „fâșie” cu doar 7 camere

Ary Indra a crescut în Salatiga, în regiunea Central Java. După ce s-a pregătit ca arhitect și și-a făcut cariera în Jakarta și Singapore, s-a simțit chemat acasă, în Salatiga.

Acolo, a găsit un teren nefolosit, pe care nimeni nu era dispus să-l dezvolte din cauza dimensiunii sale ciudate. Acum, acest teren găzduiește PituRooms, un hotel cu șapte camere (Pitu este termenul javanez pentru "șapte") care măsoară doar 2,8 metri lățime.

Architectural Marvel in Central Java: Introducing PituRooms, where design ingenuity meets functionality in one of the world's narrowest hotels at a mere 2.8 meters wide. Crafted by the visionary team at Sahabat Selojene, this seven-bedroom marvel rises from an overlooked plot to… pic.twitter.com/oPF55ZbOyl