Data actualizării: 21:51 30 Sep 2025 | Data publicării: 21:46 30 Sep 2025

Imaginea zilei, cu președintele Nicușor Dan machiat FOTO
Autor: Irina Constantin

nicusor dan FOTO: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a apărut în primul său interviu machiat.

Se întâmplă la Euronews, acolo unde președintele Nicușor Dan oferă un interviu în această seară. Președintele țării pare ușor crispat și nesigur în răspunsuri, deloc în stilul în care ne-a obișnuit în aparițiile sale, de la alegerea în funcție. 

Dincolo de stilul sobru, președintele se remarcă și prin cravata lungă, manșetele cămășii foarte mult ieșite din sacou și pantalonii care par destul de scurți. 

Un alt aspect neașteptat este fondul de ten, o nuanță destul de galbenă. Președintele pare palid, obosit și ochii roșii îi sunt scoși în evidență. 

 

Aspectul lui Nicușor Dan este destul de nefiresc pentru imaginea sa publică. Dincolo de faptul că nu a schițat nici măcar un zâmbet, președintele era cunoscut, din trecut, de când se afla la Primăria Capitalei (dar și înainte), ca având un stil mai rebel, de multe ori fiind pusă în discuție ”freza” sa, respectiv că nu se tundea. După ce și-a luat ”vârfurile”, președintele chiar declara: ”Am decis să mă conformez”. În timpul campaniei prezidențiale, Nicușor Dan chiar a avut un clip de promovare la tuns. 

Este posibil ca președintele să aibă această atitudine mai sobră și după gafa virală (vezi aici). Sau s-ar putea ca președintele Nicușor Dan să-și schimbe stilul în aparițiile publice, lăsând deoparte răspunsurile degajate, cu multe detalii și glume, înlocuindu-le cu răspunsuri încordate și apariții atent pregătite, atât ca aspect fizic, cât și ca reacții. 

nicusor dan
machiat
presedinte
