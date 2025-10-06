Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol

Nicușor Dan a anunțat, luni, pe Facebook, cine sunt cei 16 consilieri pe care i-a numit la Palatul Cotroceni. La postare, președintele a adăugat și o fotografie din biroul său de la Palatul Cotroceni, unde stă ancorat cu mâinile pe masa de lucru, în fața unui laptop, flancat de două teancuri de dosare. Harta lumii din fundal completează cadrul de lucru exhaustiv în centrul căruia se află șeful statului.

Imaginea s-a viralizat în ultimele ore în fundal, mai ales datorită seriozității care se poate citi pe fața lui Nicușor Dan, iar unii internauți au găsit imediat o asemănare între această fotografie și un cadru cu Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, realizat de fotograful belgian Régine Mahaux.

Dacă facem abstracție de elementele secundare, cele două personaje sunt identice. Ambii poartă costum, ambii privesc fix către obiectivul aparatului de fotografiat și ambii își poziționează mâinile, cu fermitate, pe birou.

BREAKING: The official portrait of First Lady Melania Trump is revealed.



????: photographer Régine Mahaux. pic.twitter.com/awKzNzyXE5 — MONICA PAIGE✰TPUSA (@MonicaPaigeTV) January 27, 2025

Cine sunt consilierii numiți de Nicușor Dan?