Data actualizării: 21:01 06 Oct 2025 | Data publicării: 20:40 06 Oct 2025

Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor-dan_05416400 foto: Agerpres
 

O imagine cu Nicușor Dan s-a viralizat în mediul online, iar internauții au găsit imediat o asemănare.

Nicușor Dan a anunțat, luni, pe Facebook, cine sunt cei 16 consilieri pe care i-a numit la Palatul Cotroceni. La postare, președintele a adăugat și o fotografie din biroul său de la Palatul Cotroceni, unde stă ancorat cu mâinile pe masa de lucru, în fața unui laptop, flancat de două teancuri de dosare. Harta lumii din fundal completează cadrul de lucru exhaustiv în centrul căruia se află șeful statului.

Imaginea s-a viralizat în ultimele ore în fundal, mai ales datorită seriozității  care se poate citi pe fața lui Nicușor Dan, iar unii internauți au găsit imediat o asemănare între această fotografie și un cadru cu Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, realizat de fotograful belgian Régine Mahaux.

Dacă facem abstracție de elementele secundare, cele două personaje sunt identice. Ambii poartă costum, ambii privesc fix către obiectivul aparatului de fotografiat și ambii își poziționează mâinile, cu fermitate, pe birou.

Cine sunt consilierii numiți de Nicușor Dan?

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
  • Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ludovic Orban -  consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;Diana Iancu -  consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Cristian Roșu -  consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul SecretariatuluiGeneral al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
  • Roxana Butnaru -  consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

