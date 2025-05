Ilona Brezoianu este însărcinată! Primele imagini și mesajul copleșitor al lui Capet: „Mi-au țâșnit instant lacrimile”

Ilona Brezoianu, actrița îndrăgită de publicul român pentru umorul ei aparte și prezența carismatică din emisiuni precum Te cunosc de undeva, a anunțat oficial că este însărcinată. Este primul copil pentru Ilona, iar vestea a fost primită cu entuziasm de prieteni, colegi din breaslă și fanii ei din mediul online.

Ilona nu a oferit încă foarte multe detalii despre sarcină, dar bucuria se citește în fiecare gest, iar reacțiile celor din jur nu au întârziat să apară.

„Eu și @ril_andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu' mare. Până una alta e foarte draguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvant. Acu' puteți să vă continuați treburile”, a scris artista.

Printre cei care s-au grăbit să își exprime emoția și fericirea s-a numărat și prietenul ei apropiat, Marian Capet, hairstylistul ei, fost coleg de scenă și de platou.

Mesajul lui Marian Capet: „Mi-au țâșnit instant lacrimile din ochi”

Marian Capet, unul dintre cei mai buni prieteni ai Ilonei Brezoianu și fost concurent la Te cunosc de undeva, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, în care a povestit cum a reacționat în momentul în care a aflat că Ilona urmează să devină mamă.

„Norocu’ meu ca stăteam pe canapea când mi-a spus, că altfel cu siguranță mă strângea cineva de pe jos. O SĂ AVEM UN NEPOȚEL! Îmi aduc aminte și acum că mi-au țâșnit instant lacrimi din ochi în primele secunde, lucru care e pe cale să se întâmple și acum când scriu asta și de fiecare dată când mă gândesc la minunea asta care urmează să vină să ne pună la punct pe toți :))”, a scris Capet.

„Sor-mea e gravidă, eu o să fiu unchi” – prietenia care depășește ecranele

În același mesaj, Capet și-a exprimat aprecierea profundă pentru relația specială pe care o are cu Ilona. Cei doi se cunosc de ani de zile, iar legătura lor strânsă s-a consolidat în timp, dincolo de camerele de filmat.

„Laica mea (@ilona_brezoianu) a fost și este omul prezent în viața mea de ani de zile, la fel ca familia mea. Am râs amândoi, am plâns, ne-am bucurat împreună de fiecare reușită și ne-am fost sprijin unul celuilalt de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că uneori ne-am avut doar unul pe celălalt.”

El a mai povestit și despre relația cu partenerul Ilonei, Andrei Ril, pe care îl consideră un adevărat frate și cumnat ideal:

„Trebuie să recunosc că am avut emoții când a apărut @ril_andrei în viața noastră și m-am speriat puțin că am crezut că n-o să mă mai iubească pe mine Ilona. Dar minunea asta de băiat m-a făcut să mă simt și mai iubit și mai apreciat. Nu cred că aș fi putut avea un cumnat mai minunat pe lumea asta!”

Un copil așteptat cu dragoste de o întreagă comunitate

Marian Capet a încheiat postarea cu un rezumat emoționant, care a stârnit zeci de mii de reacții din partea internauților:

„Acum toată iubirea asta a noastră și dragostea lor o să meargă către minunea asta care ne-a luminat viața! Mă bucur pentru ei doi ca pentru mine însumi din tot sufletul și le mulțumesc că îmi dau voie să mă bucur alături de ei! Și dacă nu v-ați prins vă spun din nou: sor-mea e gravidă, eu o să fiu unchi și cumnatul meu e cel mai tare și ei o să fie cei mai mișto părinți, ca să fac un rezumat :)))”

Postarea este însoțită de o serie de fotografii emoționante, inclusiv una în care Ilona făcea, în glumă, „exerciții de gravidenie”, dar și imaginea profilului bebelușului – un cadru care a topit inimile fanilor.

Fanii sunt în extaz: „Ilona, meriți tot ce e mai frumos!”

Reacțiile din partea internauților au fost rapide și entuziaste. Zeci de mii de mesaje au fost transmise Ilonei în comentarii și mesaje private, în care oamenii îi urează o sarcină ușoară și o viață plină de fericire alături de copilul său. Ilona Brezoianu pare mai fericită ca niciodată, iar acest nou capitol din viața ei promite să fie unul memorabil.

