Ilie Bolojan, motivul pentru care UDMR nu mai are ministerul Finanţelor

UDMR a renunţat la Ministerul Finanţelor fiindcă a existat o solicitare către premierul desemnat ca acesta să fie preluat de PNL, a declarat preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, care a subliniat că viitoarea guvernare trebuie să fie una justă, performantă.



"Până la urmă am spus că vrem şi un vicepremier fără portofoliu care are competenţe în anumite domenii - asta va hotărî bineînţeles premierul şi am acceptat să intrăm în aceste condiţii. Am spus: 'Ok, dacă nu se poate mai mult, dacă nu există mai multă deschidere şi mergem doar pe calculele matematice, nu e nicio problemă'. Ne vom ocupa şi sunt convins că vom fi şi responsabili şi eficienţi şi profesionişti, atât în domeniul dezvoltare, administraţie, investiţii publice, cât şi în domeniul Ministerului Culturii, avem doi oameni competenţi", a declarat Kelemen Hunor la Digi24 TV, conform Agerpres.



Întrebat de ce nu mai are UDMR portofoliul Finanţelor, el a arătat că a existat "o solicitare" la premier.



"Premierul avea această solicitare, să aibă un ministru de Finanţe nominalizat de PNL, şi noi am acceptat. E normal, Totuşi, marea parte a responsabilităţii când vorbim de planuri fiscale, de reducerea cheltuielilor, totuşi e la Ministerul de Finanţe şi îşi asumă împreună. Şi din acest punct de vedere n-a fost nicio supărare. Ne-a zis că ar vrea Ministerul Finanţelor, am zis 'Ok, hai să mergem mai departe, să vedem cum reuşim să echilibrăm'. Problema e în ceea ce s-a întâmplat - nu avem ministere avizatoare, nu avem ministere prin care poţi să ai o influenţă asupra deciziilor, dar toate efectele deciziilor, consecinţele vin şi spre tine. De aceea noi trebuie să ne concentrăm acum la Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Culturii, ceea ce vom face", a subliniat Kelemen Hunor.

"Guvernarea trebuie să fie justă, altfel oamenii se vor revolta"





Potrivit acestuia, guvernarea trebuie să fie una justă, altfel oamenii se vor revolta.



"Deci trebuie să începem acest drum. Nu ştiu cum va fi, fiindcă în această formulă niciodată nu s-a guvernat în România. Problema e că, dacă nemulţumirile sociale vor fi mari şi doar AUR va fi în opoziţie, AUR are posibilitatea, capacitatea de a aduna toate nemulţumirile şi a capitaliza din punct de vedere electoral. Deci, din această perspectivă, trebuie să fie un guvern performant, trebuie să arate că este o guvernare justă, că este o guvernare dreaptă şi dă un deziderat pe termen lung. Altfel, dacă mergi doar cu creşterea impozitelor, taxelor, şi cu tăierea cheltuielilor, dar nu reuşeşti să modernizezi statul român, nu poţi să elimini privilegiile, nu poţi să reduci acele cheltuieli extravagante care s-a adunat pe parcursul anilor, oamenii se vor revolta. Acest lucru trebuie spus şi trebuie să fie conştient şi Ilie Bolojan şi tot guvernul de aceste aspecte", a transmis preşedintele UDMR.



UDMR va avea în noul Guvern un vicepremier şi portofoliile de la Dezvoltare şi Cultură.



Preşedintele UDMR a anunţat, anterior, că Barna Tanczos va deţine funcţia de vicepremier, Attila Cseke va continua la Ministerul Dezvoltării, iar Ministerul Culturii va fi preluat de Andras Demeter.

