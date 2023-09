”Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută” asigură Nicușor Dan. Cartierul în care nu vor mai fi probleme cu apa caldă și căldura vreme de 30 de ani

„Cum stăm cum reabilitarea conductelor?” l-a întrebat Tudor Mușat, moderatorul emisiunii Actualitatea.

”Stăm foarte bine, în mandatul trecut media a fost cam de 15-17 km pe an, noi am făcut, în 2021, 28 de km, vorbesc de rețeaua principală, în 2022, 32 de km și anul ăsta o să facem 50 de km. Ne-am dus exact acolo unde am știut că sunt problemele cele mai sensibile. Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută, avem în momentul de față 10 șantiere mari deschise, asta înseamnă șantiere de 5, 6, 10 km de conductă în care se pune direct conductă preizolată și încă de ordinul 10, 12 șantiere pe bucățele mai mici unde Termoenergetica schimbă cu conductă normală unde vede ea că sunt avarii.

Iarna asta datorită acestor schimbări și din cauza centralei de la Titan care e nouă, pe care am pus-o, i-am dat drumul în februarie, anul acesta o să fie mult mai bine decât iarna trecută.

Sunt zone în București în care erau avarii și nu mai sunt, de exemplu zona Ferentari, acolo a durat doi ani, s-au schimbat 13 km, acolo 30 de ani nu o să mai fie probleme” a precizat Nicușor Dan în direct pentru B1 TV.

„Ce cartiere primesc asigurarea ca vor avea apă caldă și căldura?” a mai întrebat Tudor Mușat.

„Dacă nu se întâmplă o mare catastrofă cum s-a întâmplat în iarna 2020, decembrie 2020, înainte de Crăciun când a fost o mare avarie la una din centrale, deci iarna când toate aceste patru centrale funcționează chiar dacă ai avarii punctuale, ele sunt punctuale si poți să duci apa dintr-o parte în alta” a explicat primarul Capitalei.

