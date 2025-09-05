Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!

Vom avea un careu dintre Marte din Balanță și Jupiter din Rac. Marte din Balanță vrea luptă pentru dreptate, indiferent de consecințe. Iar Jupiter din Rac vrea toleranță și empatie. Și uite așa, cele două planete vor încerca să se înțeleagă, dar careul provoacă de fapt multe frustrări, tensiuni interioare și bineînțeles, ciocniri de forțe. Ca să nu mai spunem de un posibil exces de zel. Pentru cei mai timizi, acest aspect este minunat pentru că oferă îndrăzneală, dar pentru cei deja agitați poate fi prea mult.

Berbec/Ascendent în Berbec

Ori te entuziasmezi imediat ori îți pierzi răbdarea repede. Îți va fi destul de greu să te controlezi și acasâ, și la serviciu.

Taur/Ascendent în Taur

Unii colegi te agită serios. Astrele îți recomandă, totuși, să eviți conflictele cu aceștia. Și ar fi bine să îți simplifici programul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tot ce e mult strică. De aceea, va trebui să fii mai atent atunci când depășești limitele. Mai ales pe plan personal.

Rac/Ascendent în Rac

Unii membri ai familiei îți dau apă la moară. Încearcă să rămâi cu picioarele pe pământ. Nu te ajută niciun exces de zel.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să faci pe lupul moralist chiar și atunci când nu este cazul. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă uimitor.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu este ziua cea mai potrivită să te grăbești cu investițiile. Încearcă să găsești o persoană care să te sfătuiască în acest sens.

Balanță/Ascendent în Balanță

Careul Marte-Balanță îți da mult curaj, optimism, dar și tendința de a exagera. Nu îi judeca pe ceilalți dacă nu sunt la fel de implicați ca tine.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Câteodată, ajutorul vine de la cine nu te-ai fi așteptat. De asemenea, astrele îți recomandă să nu neglijezi nevoia de odihnă.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Unele planuri de petrecere a timpului liber, propuse de prieteni, presupun și unele cheltuieli. Încearcă să negociezi.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Toată lumea îți cere să fii mai ambițios și mai implicat. Dar nimeni nu îți explică cum. Deci va trebui să te descurci singur.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți recomandă să nu te implici în discuții moraliste la serviciu. Nu lua apărarea sau nu acuza pe nimeni dacă nu ți se cere.

Pești/Ascendent în Pești

Exact atunci când găsești un moment de bucurie, se întâmplă ceva care să îți dea peste cap toate planurile.

