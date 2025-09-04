Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Vineri, 5 septembrie, se va petrece careul dintre Marte din Balanță și Jupiter din Rac. Marte din Balanță vrea luptă pentru dreptate, indiferent de consecințe. Iar Jupiter din Rac vrea toleranță și empatie. Și uite așa, cele două planete vor încerca să se înțeleagă, dar careul provoacă de fapt multe frustrări, tensiuni interioare și bineînțeles, ciocniri de forțe. Ca să nu mai spunem de un posibil exces de zel. Pentru cei mai timizi, acest aspect este minunat pentru că oferă îndrăzneală, dar pentru cei deja agitați poate fi prea mult. Semnele cardinale vor fi cele mai afectate.

