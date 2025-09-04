Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 5 septembrie 2025.

Vineri, 5 septembrie, se va petrece careul dintre Marte din Balanță și Jupiter din Rac. Marte din Balanță vrea luptă pentru dreptate, indiferent de consecințe. Iar Jupiter din Rac vrea toleranță și empatie. Și uite așa, cele două planete vor încerca să se înțeleagă, dar careul provoacă de fapt multe frustrări, tensiuni interioare și bineînțeles, ciocniri de forțe. Ca să nu mai spunem de un posibil exces de zel. Pentru cei mai timizi, acest aspect este minunat pentru că oferă îndrăzneală, dar pentru cei deja agitați poate fi prea mult. Semnele cardinale vor fi cele mai afectate. 

