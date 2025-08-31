Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie

Pe întreaga durată a zilei, Luna va tranzita semnul Săgetătorului. Și cum ne aflăm în sezonul Fecioarei, ne vom zbate între nevoia de a ne pregăti de toamnă și aceea de a profita din plin de ultima zi de vară.

Berbec/Ascendent în Berbec

În continuare, cea mai bună atitudine este aceea de a nu forța nimic, de a nu te grăbi și de a trăi fiecare clipă din prezent.

Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să îți pese prea mult ce cred alții despre cum te ocupi de gospodărie. Și îți vei consuma energia din această cauză.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Partenerul vine cu propuneri, însă își pierde repede interesul atunci când trebuie să treceți la fapte. Deci este nevoie de compromisuri.

Rac/Ascendent în Rac

S-ar putea să te iei prea în serios. În absolut orice situație. Este cazul să fii mai relaxat, să nu preiei responsabilități inutile.

Leu/Ascendent în Leu

Nu trebuie să îți pese deloc de gura lumii! Ci doar de ce îți dorești tu să faci în această zi. Ai nevoie de distracție.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

S-ar putea să aveți cerințe prea mari de la familie. Și de aici să apară, bineînțeles, discuții moraliste și reproșuri.

Balanță/Ascendent în Balanță

Încerci să creezi o atmosferă plăcută în jurul tău. Și chiar vei atrage oamenii potriviți. Evită cheltuielile inutile.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Astrele îți recomandă să te pui pe primul loc. Și să nu faci compromisuri cu persoanele care nu merită nimic de la tine.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Un lucru este sigur! Te vei răzgândi destul de des. Unii dintre voi nu vor avea probleme, însă vor fi și alții cărora nu le va prii.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele te invită să fii mai blând cu familia sau cu apropiații. Nu este cazul să spui sau să faci lucruri pe care să le regreți ulterior.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Dacă vrei o zi bună, cel mai bine ar fi să nu exagerezi cu planurile. Poate că este cazul să fii mai flexibil și să lași viața să se întâmple.

Pești/Ascendent în Pești

De ce să lași ziua să treacă pur și simplu? Cu siguranță, vei găsi metoda cea mai potrivită pentru a rămâne cu amintiri superbe.

