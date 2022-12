Horoscop 19 decembrie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Avertisment pentru cei care au examene în perioada următoare

Horoscop 19 decembrie Berbec

Ceres iese din zona muncii şi a sănătăţii, intră în Casa a VII-a. Vei avea foarte multe temeri legate de persoana iubită, de partener, dar şi de partenerii de pe plan profesional. Ce ţi-aş recomanda să faci este să nu te iei după idei, după gânduri, după bârfe. Să te duci proactiv către o persoană şi să îi spui care sunt îngrijorările tale. Să nu te temi să te deschizi, să rişti, din contră, mai bine să o faci, decât să te îngrijorezi peste măsură fără motiv.

Horoscop 19 decembrie Taur

Într-un fel sau altul, Ceres e un fel de guvernatoare a ta. Pentru tine, astăzi intră în Casa a VI-a. Până în martie te vei preocupa de tot ce înseamnă muncă şi sănătate, dar o vei face exagerat. Ceres are tot timpul un strat în plus de îngrijorare, de anxietate, de frică, de furie, de grijă. Dar înainte de a te preocupa de lucruri ce nu ţin de tine, mai bine ai grijă de programul tău, de cum munceşti, de sănătate.

Horoscop 19 decembrie Gemeni

Ceres, fiind arhetipul mamei, te va face să te preocupi mai mult de viaţa copiilor, vei fi foarte "cloşcă". Fie că eşti mamă, fie că eşti tată. Vei încerca să protejezi copiii de lucruri închipuite. Pentru cei care nu au copii, trebuie să aibă grijă la copilul interior, să fie mai blânzi cu ei înşişi. Sper să le iasă!

Horoscop 19 decembrie Rac

Ceres va trece prin casa a patra. Ca să nu te superi pe ce se întâmplă în familie, cu rudele, mai bine te ocupi de casă. Faci curăţenie, văruieşti, te ocupi de lucrurile astea. Decât să stai în zona minţii tale, mai bine te ocupi de ceva practic.

Horoscop 19 decembrie Leu

Ceres în tranzit în casa a III-a până în martie, mai ales pentru cei care au teste sau examene, o să vă facă inima să bată mai mult decât e cazul. Nu puteţi opri frica interioară. Mare grijă şi la drumurile pe care trebuie să le faceţi, o să aveţi tendinţa să le anulaţi din cauza unor griji.

Horoscop 19 decembrie Fecioară

Ceres se duce în Casa a II-a, şi tot despre preocupare e vorba. Până în martie, faceţi calcule peste calcule, număraţi toţi banii din portofel, din conturi, orice cheltuială vine cu mulţi nervi, cu multă frică.

